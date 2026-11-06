Астрономы перепутали карлика с древнейшей галактикой: как выявили ошибку

Астрономы ошибочно приняли объект вблизи Земли за древнейшую галактику во Вселенной, свет от которой якобы преодолел пространство более 13 млрд лет. Новое исследование показало, что Capotauro - это холодный коричневый карлик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Как смещение объекта упразднило космический рекорд?

Сначала ученые решили, что Capotauro расположен на рекордном расстоянии от Земли из-за особенностей его света. Оно поглощалось в определенных диапазонах, а это характерно для водорода в очень древних галактиках.

Однако сравнение снимков космического телескопа JWST, сделанных в декабре 2022 и июне 2026 года, выявило, что объект немного сместился - на 0,13 угловой секунды за 3,5 года.

Такое перемещение свидетельствует, что Capotauro расположен внутри Млечного Пути. Будь это древняя галактика на краю наблюдаемой Вселенной, а строномы не смогли бы зафиксировать такое движение.

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Чем действительно оказался загадочный объект Capotauro?

По новым расчетам ученых, Capotauro является очень холодным коричневым карликом типа Y, расположенным на расстоянии около 2400 световых лет от Земли.

Это делает его одним из самых отдаленных объектов такого класса, когда-либо обнаруженных астрономами.

Загадка объекта Capotauro раскрыта (фото: Giuseppe Capriotti & Giovanni Gandolfi, NASA/ESA/CSA/JWST/CEERS)

Особенности открытия:

Температурный режим: температура поверхности найденного Y-карлика составляет около 350 Кельвинов (77 градусов Цельсия).

Сходство спектров: холодные коричневые карлики могут легко "притворяться" удаленными галактиками из-за подобного поглощения света в широких диапазонах.

Новые методы анализа: ученые призывают обязательно учитывать шаблоны холодных коричневых карликов при поиске ультрадалеких объектов ранней Вселенной.

Несмотря на то, что Capotauro все же не переписал историю возникновения первых галактик, открытие предоставляет астрономам важные данные о распределении и свойствах самых холодных субзвездных объектов в Млечном Пути.