Откуда взялся кислород на Земле: ученые обнаружили неожиданное объяснение

В недрах Земли расплавленная порода может накапливать кислород под огромным давлением, а при подъеме магмы к поверхности - высвобождать его. По мнению ученых, этот процесс миллиарды лет назад мог помочь сформировать атмосферу, пригодную для жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Oxford Academic NSR .

Как давние вулканы помогли наполнить атмосферу кислородом?

Ученые выяснили, что расплавленная скамья в недрах Земли способна накапливать гораздо больше кислорода, чем считалось ранее. При подъеме на поверхность этот кислород мог высвобождаться, что миллиарды лет назад помогло сформировать атмосферу, пригодную для дыхания.

До сих пор геологи считали, что весь кислород в мантии тесно связан с другими элементами - кремнием или железом.

Однако международная команда ученых провела лабораторные эксперименты и доказала, что под огромным давлением магма способна поглощать дополнительный кислород как отдельную газовую составляющую, подобную воде или углекислому газу.

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Как проводили опыты?

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые изготовили искусственный аналог океанической вулканической породы и добавили к нему оксид платины. Цель - создание насыщенной кислородом среды.

Полученные результаты считают исключительными:

образцы плавили при температуре от 1200 до 1800 градусов Цельсия в специальных прессах;

при обычном атмосферном давлении излишков кислорода почти не было;

под максимальным давлением (эквивалентным давлению примерно 69 тысяч атмосфер - около 6,9 гигапаскаля - прим. ред.) количество дополнительного кислорода превысило 5 процентов от массы образца.

С помощью спектроскопии и компьютерного моделирования исследователи подтвердили: кислород не просто застревает в скамье в виде пузырьков, а встраивается в его структуру на атомном уровне благодаря образованию особых связей.

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Откуда взялся кислород в атмосфере?

Когда магма из глубоких слоев мантии поднимается вверх, давление падает. Поэтому порода теряет способность удерживать большое количество газов и постепенно выделяет их наружу.

Авторы исследования предполагают, что этот механизм объясняет загадку прошлого нашей планеты.

В период от 2,5 до 2 миллиардов лет назад на Земле происходило массовое извержение огромных объемов лавы - так называемых крупных магматических провинций.

По расчетам ученых, если тогдашняя магма выделила в виде избыточного кислорода всего 0,27 процента от своей массы, этого было бы достаточно, чтобы наполнить кислородом всю современную атмосферу Земли.