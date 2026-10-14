Наша Вселенная могла возникнуть внутри другого космоса: что выяснили ученые

В чем состоит галактическая аномалия?

Ученые объяснили: если бы Вселенная формировалась абсолютно хаотично, как это предполагает стандартная модель Большого взрыва, примерно половина галактик должна была вращаться по часовой стрелке, а другая половина - в противоположном направлении.

Однако реальные наблюдения свидетельствуют об обратном.

Анализ обращения галактик, выполненный с помощью космического телескопа JWST под руководством профессора Канзасского государственного университета Лиора Шамира, подтвердил четкую асимметрию.

Среди исследованных объектов только одна треть галактик вращается по часовой стрелке относительно Земли, тогда как две трети демонстрируют вращение против часовой стрелки.

Это открытие подтверждает исследование 2011 года, опубликованное физиком Майклом Лонго на основе изучения более 15 тысяч спиральных галактик.

Наличие четко выраженного направления вращения указывает на то, что космос с самого начала имел общую ось и собственное вращение.

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Червоноточины и теория Эйнштейна-Картана

Ученые объясняют выявленную аномалию с помощью теории гравитации Эйнштейна-Картана.

Это расширение общей теории относительности учитывает вращение пространства-времени и взаимодействие элементарных частей на микроуровне.

В сверхплотных условиях, существовавших в начале создания космоса, вращение геометрии пространства-времени способно противодействовать гравитации, устраняя потребность в "бесконечной плотности".

Как объясняет физик Никодем Поплавский из Университета Нью-Гейвена, согласно этой теории каждая черная дыра создает внутри себя новую, закрытую дочернюю Вселенную.

"Обычные черные дыры в таком случае становятся мостами Эйнштейна-Розена или червоточинами, соединяющими новый космос с родительским. Если родительская черная дыра оборачивалась, новорожденная Вселенная полностью наследует ее ось как преимущественное направление движения своих галактик", - объясняет Поплав.

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Возможно ли путешествие в другую вселенную?

Теория дает основания предположить вероятность существования так называемых baby-вселенных внутри нашего собственного космоса .

"Потенциально человек мог бы попасть в такую "дочернюю вселенную" из-за сверхмассивной черной дыры, где приливные силы не разрывают материю на атомы, как это происходит в малых объектах", - отмечают исследователи.

"Однако вернуться назад или отправить сигнал в материнскую Вселенную невозможно", - добавляют они.

Из-за сильной гравитации и эффекта замедления времени дочерняя вселенная становится полностью автономной пространственно-временной ветвью с собственной временной линией, а материя внутри нее движется только в одном направлении.

Подтвердить существование таких структур астрофизики надеются с помощью сверхточных измерений структуры электрона в специальных магнитных ловушках.