Тайна Млечного Пути: ученые нашли следы антиматерии за пределами нашей галактики

Астрономы, вероятно, впервые обнаружили за пределами Млечного Пути гамма-сигнал, возникающий при столкновении материи с антиматерией. Открытие может помочь лучше понять процессы, происходящие в окрестностях нашей галактики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .

Полная аннигиляция: загадка центра галактики

Ученые объясняют: антиматерия является зеркальной копией обыкновенной материи. Каждая фундаментальная частица имеет аналог с такой же массой, но противоположным электрическим зарядом.

Когда антиматерия встречается с обычной материей, происходит процесс аннигиляции – масса частиц мгновенно превращается в чистую энергию в виде высокоэнергетических гамма-квантов с фиксированной энергией 511 килоэлектронвольт (кэВ).

Используя данные космического телескопа INTEGRAL Европейского космического агентства (ESA), ученые создали более детальную карту гамма-излучения Млечного Пути.

Что они зафиксировали?

Большинство сигналов поступает из центральных регионов Галактики.

Наблюдаемое количество аннигиляций позитронов оказалось значительно выше, чем ожидалось.

Известные источники энергии, такие как черные дыры и нейтронные звезды, не могли объяснить столь высокий уровень образования антиматерии.

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Большое бегство в межгалактическое пространство

Огромное количество антиматерии долгое время оставалось одной из главных загадок для астрофизиков.

До сих пор астрофизики оценивали общее количество позитронов только по тем вспышкам, которые происходили непосредственно в пределах Млечного Пути.

Новая гипотеза объясняет этот дисбаланс: позитроны образуются внутри Млечного Пути, однако значительная их часть вырывается за его пределы в межгалактическое пространство.

Там они встречают электроны и аннигилируют, оставаясь незамеченными для стандартных наблюдений. Это означает, что наша галактика производит гораздо больше антиматерии, чем считалось ранее.

Подтвердить эти слабые сигналы вне Млечного Пути поможет новый гамма-телескоп COSI компании NASA, запуск которого запланирован уже на 2027 год.