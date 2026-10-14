Тайна Млечного Пути: ученые нашли следы антиматерии за пределами нашей галактики
Астрономы, вероятно, впервые обнаружили за пределами Млечного Пути гамма-сигнал, возникающий при столкновении материи с антиматерией. Открытие может помочь лучше понять процессы, происходящие в окрестностях нашей галактики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo .
Полная аннигиляция: загадка центра галактики
Ученые объясняют: антиматерия является зеркальной копией обыкновенной материи. Каждая фундаментальная частица имеет аналог с такой же массой, но противоположным электрическим зарядом.
Когда антиматерия встречается с обычной материей, происходит процесс аннигиляции – масса частиц мгновенно превращается в чистую энергию в виде высокоэнергетических гамма-квантов с фиксированной энергией 511 килоэлектронвольт (кэВ).
Используя данные космического телескопа INTEGRAL Европейского космического агентства (ESA), ученые создали более детальную карту гамма-излучения Млечного Пути.
Что они зафиксировали?
Большинство сигналов поступает из центральных регионов Галактики.
Наблюдаемое количество аннигиляций позитронов оказалось значительно выше, чем ожидалось.
Известные источники энергии, такие как черные дыры и нейтронные звезды, не могли объяснить столь высокий уровень образования антиматерии.
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Большое бегство в межгалактическое пространство
Огромное количество антиматерии долгое время оставалось одной из главных загадок для астрофизиков.
До сих пор астрофизики оценивали общее количество позитронов только по тем вспышкам, которые происходили непосредственно в пределах Млечного Пути.
Новая гипотеза объясняет этот дисбаланс: позитроны образуются внутри Млечного Пути, однако значительная их часть вырывается за его пределы в межгалактическое пространство.
Там они встречают электроны и аннигилируют, оставаясь незамеченными для стандартных наблюдений. Это означает, что наша галактика производит гораздо больше антиматерии, чем считалось ранее.
Подтвердить эти слабые сигналы вне Млечного Пути поможет новый гамма-телескоп COSI компании NASA, запуск которого запланирован уже на 2027 год.