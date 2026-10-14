Наш Всесвіт міг виникнути всередині іншого космосу: що з'ясували вчені

В чому полягає галактична аномалія?

Вчені пояснили: якби Всесвіт формувався абсолютно хаотично, як це передбачає стандартна модель Великого вибуху, приблизно половина галактик мала б обертатися за годинниковою стрілкою, а інша половина - у протилежному напрямку.

Проте реальні спостереження свідчать про зворотне.

Аналіз обертання галактик, виконаний за допомогою космічного телескопа JWST під керівництвом професора Канзаського державного університету Ліора Шаміра, підтвердив чітку асиметрію.

Серед досліджених об'єктів лише одна третина галактик обертається за годинниковою стрілкою відносно Землі, тоді як дві третини демонструють обертання проти годинникової стрілки.

Це відкриття підтверджує дослідження 2011 року, яке опублікував фізик Майкл Лонго на основі вивчення понад 15 тисяч спіральних галактик.

Наявність чітко вираженого напрямку обертання вказує на те, що космос від самого початку мав загальну вісь і власне обертання.

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Червоноточини та теорія Ейнштейна-Картана

Науковці пояснюють виявлену аномалію за допомогою теорії гравітації Ейнштейна-Картана.

Це розширення загальної теорії відносності враховує обертання простору-часу та взаємодію елементарних частин на мікрорівні.

У надщільних умовах, які існували на початку створення космосу, кручення геометрії простору-часу здатне протидіяти гравітації, усуваючи потребу в "нескінченній щільності".

Як пояснює фізик Нікодем Поплавський з Університету Нью-Гейвена, згідно з цією теорією кожна чорна діра створює всередині себе новий, закритий дочірній Всесвіт.

"Звичайні чорні діри у такому випадку стають мостами Ейнштейна-Розена або червоточинами, які з'єднують новий космос із батьківським. Якщо батьківська чорна діра оберталася, новонароджений Всесвіт повністю успадковує її вісь як переважний напрямок руху своїх галактик", - пояснює Поплавський.

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Чи можлива подорож в інший всесвіт?

Теорія дає підстави припустити ймовірність існування так званих baby-всесвітів усередині нашого власного космосу.

"Потенційно людина могла б потрапити у такий "дочірній всесвіт" через надмасивну чорну діру, де припливні сили не розривають матерію на атоми, як це відбувається у малих об'єктах", - зазначають дослідники.

"Проте повернутися назад або надіслати сигнал у материнський Всесвіт неможливо", - додають вони.

Через сильну гравітацію та ефект уповільнення часу дочірній всесвіт стає повністю автономною просторово-часовою гілкою зі власною часовою лінією, а матерія всередині нього рухається лише в одному напрямку.

Підтвердити існування таких структур астрофізики сподіваються за допомогою надточних вимірювань структури електрона у спеціальних магнітних пастках.