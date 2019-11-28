Альперіну та ще 10 фігурантам схем на митниці оголосили підозру

Фото: Вадим Альперін (kp.ua)

Альперіна підозрюють в організації схем на митниці

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) оголосили підозру затриманому бізнесмену Вадиму Альперіну. Про це йдеться в повідомленні НАБУ.

Повідомляється, що детективи НАБУ вручили Альперіну повідомлення про підозру. За даними слідства, саме його вважають керівником злочинної організація, яка розмитнювала імпортні товари за заниженими цінами.

"Таким чином, кількість підозрюваних у нанесенні більш 77,7 млн гривень збитків державним інтересам зросла до 11 осіб", - йдеться в повідомленні.

Дії Альперіна кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Нагадаємо, вчора одеського контрабандиста Вадима Альперіна затримали, коли він прийшов на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Пізніше НАБУ назвало причини затримання Альперіна. За версією слідства, він вважається главою злочинної організації, яка спеціалізувалася на махінаціях з розмитненням товарів за заниженими цінами.