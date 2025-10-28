"Все идет по плану": Путин сделал заявление об отношениях с КНДР
Российский диктатор Владимир Путин попросил министра иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэя передать лидеру ее страны Ким Чен Ыну, что в двусторонних отношениях "все идет по плану".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы подробно обсудили в Пекине наши отношения и перспективы развития", - сказал Путин Чхве, имея в виду переговоры с Кимом во время их совместного участия в праздновании в столице Китая в начале сентября 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Азии.
"Все идет по плану. Пожалуйста, передайте ему (Киму) мои наилучшие пожелания", - сказал диктатор.
Путин и Ким в прошлом году подписали договор о стратегическом партнерстве, который включает пакт о взаимной обороне, на основании которого Северная Корея направила в Россию солдат, ракеты, оружие и боеприпасы для поддержки российской войны против Украины.
Точное количество войск Пхеньян не называет, однако Украина и Южная Корея оценивают, что Северная Корея отправила более 10 000 военнослужащих на войну в Украине в обмен на экономическую и военно-техническую помощь со стороны России.
Разведывательное агентство Южной Кореи в сентябре подсчитало, что в боях погибло около 2000 северокорейских солдат.
Как пишет Reuters, также Чхве в Москве встретилась с главой российского МИД Сергеем Лавровым, с которым обсудила двусторонние отношения и региональную динамику в Азии.
Поддержка агрессора КНДР
Как известно, Северная Корея поддерживает Россию в войне против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР привлекали для действий в Курской области России, которая в то время частично находилась под контролем ВСУ.
Ранее обе страны сообщали, что их сотрудничество базируется на договоре, подписанном в июне прошлого года диктаторами Путиным и КНДР Ким Чен Ыном, который среди прочего предусматривает положение о "взаимной обороне".
Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею в июле 2025 года Ким Чен Ын заявил, что его страна готова "безоговорочно поддерживать" все действия Москвы, включая войну против Украины.
По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Россия давно бы проиграла войну, если бы ее не поддерживали союзники, в частности Северная Корея.
Он также отмечал, что Северная Корея поставляет до 40% боеприпасов России для войны в Украине, что свидетельствует об углублении партнерства между Пхеньяном и Москвой.
А недавно стало известно, что Россия может возобновить тайные поставки вооружений из Северной Кореи после двухмесячного перерыва. На это указывают свежие спутниковые снимки, которые зафиксировали движение российского судна Lady R, которое ранее связывали с незаконными грузами из КНДР.