"Все так душевно, по-домашнему": Как удары по логистике РФ приближают освобождение Крыма

С активизацией украинского контрнаступления на юг участились удары по объектам в Крыму и на подступах к нему. А заявления топовых спикеров дают надежду на скорую деоккупацию полуострова. О том, как удары по российской логистике приближают освобождение Крыма, – в материале РБК-Украина.

О том, что война не закончится, пока Крым не будет освобожден, в начале июля снова заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, несмотря на то, что военные усилия сосредоточены на юге и востоке, полуостров тоже остается приоритетной целью.

"Мы не можем представить Украину без Крыма. И пока Крым находится под российской оккупацией, это означает только одно: война еще не закончилась", – говорил он в интервью CNN.

За последние недели произошел целый ряд событий – от ударов по Крымскому мосту и военным складам до поражения кораблей в акватории Черного моря. Причем "бавовна" посещает полуостров с завидной регулярностью, в военной разведке обещают, что его демилитаризация продолжится, а оккупантам будет еще жарче. Поскольку они используют захваченный Крым как большую базу для переброски сил на украинский юг.

Оккупационная администрация пытается создать картинку о том, что все под контролем, и она там надолго. Однако отмечаются факты эвакуации местных "чиновников", что дает основание судить о панических настроениях. Как и год назад, когда появилось ставшее мемом видео с россиянкой, которой на полуострове жилось "душевно и по-домашнему".

По словам спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, оккупанты и коллаборанты готовятся к будущему жесту доброй воли. И огневой контроль над сухопутным коридором и удары по Крымскому мосту ставят и их, и гражданских в "бутербродную позицию".

"… это когда гражданские автомобили вставляются в военные колонны, чтобы создать живой щит. И люди не очень хотят в этой ситуации рисковать своей жизнью", – отметила она.

Начальник военной разведки Кирилл Буданов снова прогнозирует скорое освобождение Крыма (фото Виталий Носач, РБК-Украина)

Все чаще в публичном пространстве звучат слова о возможном заходе Вооруженных сил Украины на полуостров уже в ближайшие месяцы. Сроки постоянно смещаются, но начальник военной разведки Кирилл Буданов уверен – это произойдет скоро и освобождение Крыма не за горами.

Крымский мост может "устать", но при определенных условиях

Крымский мост начали проверять на прочность еще в прошлом году. Первая попытка датируется 8 октября 2022 года, когда в результате мощного взрыва обрушились две полусекции автомобильной части и были повреждены железнодорожные пути.

Украинская сторона не подтверждала причастность, хотя называла его законной военной целью. В августе советник главы ОП Михаил Подоляк говорил, что мост должен быть разрушен, а в Вооруженных силах предупреждали, что он может стать приоритетной целью, как только Украина получит необходимое оружие.

Тогда на автомобильной части вблизи Таманского полуострова взорвался грузовик, и поврежденные коммуникации восстанавливали до мая 2023 года. На 500-й день российского вторжения замминистра обороны Анна Маляр признала, что это был украинский удар. А в июле глава СБУ Василий Малюк назвал его операцией наших спецслужб.

Спустя девять месяцев Крымский мост снова попал под удар. В ночь на 17 июля произошло два взрыва возле 145-й опоры. В результате обрушился один автомобильный пролет, еще один и часть железнодорожных путей получили повреждения. Как сообщили источники РБК-Украина, атаку провели СБУ и Военно-морские силы с применением надводных беспилотников.

После нее президент Владимир Зеленский напомнил, что мост между оккупированным полуостровом и материковой Россией обеспечивает снабжение войск противника. Поэтому является законной военной целью, которая должна быть нейтрализована.

Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркивает, что Крымский мост обеспечивает противнику ключевой логистический маршрут, и его уничтожение является вопросом времени.

"Он обеспечивает поставки для группировок оккупантов на юге Херсонской и Запорожской областей. И как только россияне потеряют этот маршрут, сразу начнут испытывать нехватку всего –от продуктов питания до боеприпасов, да и возможности для быстрой эвакуации раненых будут ограничены", – отметил он в комментарии РБК-Украина.

Что касается того, когда же Крымский мост окончательно "устанет", то это зависит от того, когда по нему смогут нанести такой удар, который приведет к максимальным разрушениям.

"Я слышал такую мысль, что, мол, чтобы все сработало, нужно чуть ли не тактическим ядерным оружием бить. Только это не совсем продуктивно. Почему? Ну, с учетом того, к каким серьезным разрушениям привели два предыдущих взрыва, и там эквивалент гораздо меньше, чем у ядерного оружия. Я считаю, как только у нас появится возможность бить ракетами ATACMS, все сразу получится. Без них придется сначала выходить на побережье Азовского моря. В таком случае, возможно, чтобы разрушить логистику через Крымский мост, хватит и боевых возможностей HIMARS", – добавил эксперт.

Удары по Чонгарским мостам стали системными

Не менее важным называют уничтожение мостов между Крымом и материковой Украиной. В рамках летнего контрнаступления, например, были нанесены несколько ударов по артериям в районе Чонгара.

Первый из них произошел 22 июня. В результате повреждения автомобильного моста через Сиваш плечо доставки сразу выросло примерно втрое – на 150 километров – из-за необходимости перенаправлять грузы через Армянск. По этому мосту шло примерно 70% военного трафика из Крыма, и оккупантам пришлось возводить понтонную переправу.

По заявлению Генерального штаба ВСУ, мост атаковали авиационными ракетами Storm Shadow с дальностью поражения 250 километров и больше. Тогда же и была названа главная цель – перебить снабжение российских войск боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

Второй удар 29 июля пришелся по железнодорожному мосту. Оккупационная администрация заявила о якобы нейтрализации 12 ракет, однако вскоре появились фото разрушенной железной дороги. Третья атака 6 августа помимо только отремонтированного Чонгарского моста задела и переправу с Арабатской стрелки на Геническ.

Последствия третьего удара по Чонгарскому мосту (фото росСМИ)

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркивает, что Силы обороны Украину ведут системную работу по срыву вражеской логистики. И в случае вывода из строя Чонгарских мостов, россиянам приходится активнее пользоваться маршрутом через Перекоп.

"И мы видим, что у них возникла серьезная проблема с логистикой и своевременной доставкой боеприпасов. Возросла дистанция, соответственно, доставка занимает больше времени. Вместе с тем на сегодня Крым полностью не отрезан, транспорт едет. С проблемами, с меньшими объемами, но едет", – отметил он в беседе с изданием.

С другой стороны, разрушение Чонгарских мостов, очевидно, затруднит будущее наступление ВСУ на Крым. Но скорее всего они и так будут уничтожены россиянами при отступлении, как это уже было в Херсонской области, когда были подорваны как минимум два автомобильных и два железнодорожных пути через Днепр.

Южные подходы под огневым контролем. Но не на 100%

Параллельно попыткам прорвать первую линию обороны на юге Вооруженные силы Украины оказывают огневое влияние на тыловые узлы россиян. В частности, участились удары по их базам в Токмаке, Мелитополе и Бердянске Запорожской области.

Из крайних эпизодов – взрывы на складе с боеприпасами в Токмаке. На прошлой неделе советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что туда "что-то прилетело", после чего началась громкая детонация.

Продолжались и удары по россиянам в Бердянске. Чем именно доподлинно неизвестно, но сообщалось о попытках вражеской ПВО нейтрализовать угрозу. Как заявили партизаны из группировки "АТЕШ", атака пришлась на места дислокации личного состава оккупантов. Кроме того, на прошлой неделе сообщалось о взрывах в Мелитополе, в котором россияне разместили свой командный центр.

В доказательство того, что Силы обороны Украины держат логистику на юге под огневым контролем, на днях российские пропагандисты показали сюжет о бронепоезде, который курсирует между Мелитополем и Волновахой (Донецкая область). Как правило, его используют для сопровождения эшелонов с боеприпасами либо же для самостоятельной перевозки боекомплекта войскам на передовую.

В репортаже рассказали, что во время одного из рейсов попали под "удар реактивными снарядами". Судя по расстоянию до линии фронта, по крайней мере несколько участков железной дороге находятся в досягаемости для систем M142 HIMARS и M270 с дальностью стрельбы около 80 километров. Хотя не следует исключать и то, что могут применяться другие более дальнобойные системы.

"Наши силы делают все возможное, чтобы снизить боевой потенциал врага. Я бы не сказал, что на сегодня украинский юг на 100% под огневым контролем, но такая работа идет. И мы видим определенные успехи. Главная цель – сорвать логистику через Мелитополь, Токмак, Бердянск и даже Мариуполь, куда военные грузы идут из России. Делаем все, чтобы у россиян было меньше возможностей обороняться. Безусловно, это помогает контрнаступлению. Это истощает врага, и я думаю, что результаты нашей работы мы скоро увидим", – считает Мусиенко.

Эксперт Владислав Селезнев обращает внимание на то, что ключевая задача на юге прямо сейчас состоит не в освобождении квадратных километров. А в уничтожении потенциала оккупационной армии ударами по складам, бронетехнике, артиллерийскому вооружению и логистическим маршрутам. И очевидно, что удары в районе тех же Токмака, Васильевки и Мелитополя продолжатся, потому что там сосредоточены основные объекты РФ.

Пока же логистику россиян не удается положить окончательно. Но не исключено, что как только Силам обороны удастся продвинуться дальше на отдельных рубежах, решение этого вопроса ускорится.

Взрывы на складах – отголосок наступления на юге

Последние недели выдались "урожайными" и на удары по объектам в Крыму. Например, 19 июля более суток горел и взрывался склад с боеприпасами на полигоне возле Старого Крыма (Кировский район).

Среди версий, выдвигаемых оккупантами, была атака дронами, крылатыми ракетами Storm Shadow и применение оперативно-тактического комплекса "Гром- 2". Что именно стало причиной уничтожения склада, неизвестно, поскольку украинская сторона не дает подробных комментариев в отличие от случаев с ударами по объектам на материковом юге.

В любом случае атаки продолжились: 22 июля – детонировал склад возле поселка Октябрьское примерно в 40 километрах от Симферополя; 26 числа было попадание в склад под Джанкоем, а 26-го в результате удара по ремонтному батальону несколько российских военных получили ранения.

Из крайнего – атака на нефтебазу в Феодосии. Тогда в ночь на 4 августа в городе пропал свет, но, как утверждают Telegram-паблики, после взрывов пожара на нефтебазе не было. Спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк ограничилась комментарием о том, что такие взрывы могут повториться, поскольку обеспечение войск топливом является важным компонентом боевой готовности противника.

По мнению Селезнева, события на полуострове полностью укладываются в ту историю, которую украинские военные реализуют на юге.

"По меньшей мере два больших склада были уничтожены, в том числе на аэродроме Октябрьское в Красногвардейском районе. Была разрушена база, которая считалась промежуточной и оттуда машинами перевозили боеприпасы. Туда было точное попадание, и, соответственно, эти боеприпасы никогда не прилетят на головы наших бойцов", – рассказал он изданию.

Российское господство на Черном море сведут на нет

Минувшая неделя стала знаковой сразу по нескольким причинам. Во-первых, был атакован порт и военно-морская база в Новороссийске на Черном море, которая ранее считалась тыловой для россиян.

Примечательно, что морские дроны преодолели дистанцию не менее 700 километров, поразив большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Он получил пробоину в левый борт, но так как БДК стоял не в открытом море, его удалось отбуксировать на причал. Смогут ли россияне вернуть его в строй, большой вопрос. По крайней мере в ВМС Украины в этом очень сомневаются.

Отметим, украинская сторона утверждает, что корабль обеспечивал в том числе доставку военных грузов в оккупированный Крым. Подробнее об атаке читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Большой десантный корабль "Оленегорский горняк" вряд ли в скором времени вернется в море (фото commons wikimedia org User:Kora27)

Во-вторых, вслед за "Оленегорским горняком" в территориальных водах Украины на юг от Керченского пролива морской беспилотник подбил российский танкер Sig. Наши источники сообщили, что это была очередная операция СБУ и ВМС. Косвенно это подтвердил глава СБУ Василий Малюк, который говорил о законности атак на российские корабли в водах Украины.

Причем удары такими дронами демонстрируют преимущество над противокорабельными ракетами. В эпизоде с танкером удар пришелся точно в машинное отделение, что привело к выходу из строя силовой установки без разлива топлива. В случае с ракетой головка самонаведения выбрала бы просто самую габаритную цель на воде, да и нельзя было бы говорить о филигранности попадания.

Как результат – после атак беспилотниками российский флот вынужден панически маневрировать в море, и корабли максимально рассредоточили в том районе, который ранее считался безопасным для россиян.

По мнению Селезнева, создание украинского флота ударных дронов в конечном итоге сведет на нет морское господство России.

"Потому что у нас будут ресурсы бить по вражеским кораблям в любой точке Черноморской акватории. Не будет ни одного безопасного места для россиян. Ведь дроны способны даже преодолевать боновые заграждения на входе в Севастопольскую бухту. Очевидно, что этот процесс будет продолжаться", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Эксперт также говорит о том, что такими ударами Украина заявляет свои права на обеспечение безопасности судоходства, сначала поразив боевой корабль, а потом танкер.

"Неважно, перевозил ли он ранее горючее для армии в Крыму или в Сирии. Украина в любом случае показала всему миру, что у нее как минимум есть план борьбы с вражеским флотом. И пока страны НАТО такие, как Румыния, Болгария и Турция думают над тем, как ответить на попытки РФ превратить Черное море в свое внутреннее, Украина работает над тем, чтобы запереть российские корабли в бухтах", – добавил он.

Александр Мусиенко не исключает, что следующей целью вполне могут стать ракетоносители.

"Любые корабли, которые снабжают армию врага топливом, оружием и всем необходимым, являются для нас абсолютно законными военными целями", – отметил он.

По его словам, такими атаками Украина намерена создать большие проблемы для россиян на море, в том числе и логистические. И с большой долей вероятности украинским надводным дронам эта задача по силам.