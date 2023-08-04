Коллаборанты в Крыму уже готовы к "жесту доброй воли", - Гуменюк

Коллаборанты на территории временно оккупированного Крыма уже готовы к тому, чтобы начать побег с полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк в эфире " Радио Свобода ".

По ее словам, сейчас россияне пытаются создать на полуострове картинку, что они якобы там надолго. Но местные жители уже осознают, что эвакуированы семьи "чиновников", эвакуировано имущество.

"Это все признаки того, что коллаборанты верхнего эшелона уже готовы к будущему жесту доброй воли", - подчеркнула Гуменюк.

Она добавила, что даже при наличии большого количества желающих сбежать из Крыма уже не так просто выехать оттуда, поскольку перегруженный и "уставший" Крымский мост не может так работать, а объездные пути достаточно опасные.

"Там гражданские попадают в такую бутербродную композицию, когда гражданские автомобили вставляются в военные колонны, чтобы создать живой щит. И люди не очень хотят в этой ситуации рисковать собственной жизнью", - рассказала Гуменюк.

Взрывы в Крыму

Напомним, последнее время во временно оккупированном Крыму гремят взрывы. Часто они связаны с атаками бойцов Вооруженных сил Украины, которые бьют по местам сосредоточения россиян, их техники, а также по складам с боеприпасами.

К примеру, сегодня, 4 августа, вечером взрывы прозвучали в поселке Гвардейский, в районе которого находится российская авиабаза.

Также ночью российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован в Черном море надводными дронами, из-за чего он получил серьезные повреждения.

При этом в июле на Крымском мосту прогремели взрывы, в результате которых повреждено дорожное полотно. Как отмечали источники РБК-Украина в СБУ, это результат операции наших спецслужб - мост атаковали при помощи беспилотников.