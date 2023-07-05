В ВСУ подтвердили удары по мостам в районе Чонгара ракетами Storm Shadow

Удар по мостам в районе Чонгара был нанесен ракетой Storm Shadow. Это усложнило логистику врага.

Об этом рассказал начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Укринформу ".

Как отметил Громов, отдельного внимания среди поставленного союзником вооружения заслуживают крылатые авиационные ракеты Storm Shadow. Они же способны уничтожать критически важные объекты россиян на расстоянии до 250 км.

"Свидетельством эффективности этих крылатых ракет является повреждение мостов через Сиваш вблизи Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", - рассказал Громов.

Также он добавил, что Storm Shadow позволяют постоянно бить по пунктам управления и местам хранения вооружений, боеприпасов и техники врага.

Удар в районе Чонгара

Утром 22 июня россияне заявили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Также позже стало известно о том, что удары были по двум местам.