Российский флот панически маневрирует в Черном море после атак дронов, - Гуменюк

Россия в последнее время рассредоточила свою корабельную группировку в Черном море. Сейчас для них безопасность - это маневры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк во время телемарафона.

"В Черном море также царит небольшая паника после определенных событий. Они действительно максимально рассредоточили свою корабельную группировку по тому району, который когда-то считали безопасным для себя и своего флота. Но сейчас безопасность для них - это маневры", – сказала она.

По ее словам, десять российских кораблей находится в Черном море, один выявляет надводную обстановку в Азовском, ракетоносители заведены в пункты базирования.

"После массированной ракетно-дроновой атаки, когда они отстрелялись мощно, им нужно переснаряжение. И помните, что у врага есть практика применения ракетоносителей прямо из бухт", - добавила она.

Как отметила Гуменюк, "пока ситуация стабильная, но напряжения с ракетной опасности мы не снимаем, чтобы не теряли бдительность".

Ситуация в Черном море

Напомним, в последнее время морские дроны атаковали российский десантный корабль "Оленегорский горняк" в порту Новороссийска, а также нефтяной танкер SIG в Керченском проливе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корабли могут быть уничтожены до конца войны в случае, если Кремль решит и дальше атаковать украинские порты.

В последний раз РФ совершила массированную атаку территории Украины 5 августа. С кораблей в Черном море были запущены направлении Киева "Калибры". Но в какой-то момент они повернули в направлении Хмельницкого. На этот раз целью были "Мотор-Сич" и Хмельницкий. Часть ракет ПВО удалось сбить.