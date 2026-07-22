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В Польше женщина напала на украинских подростков, ее будут судить

19:43 22.07.2026 Ср
2 мин
Власть беспокоит рост антиукраинских настроений в стране
aimg Елена Бджола
В Польше женщина напала на украинских подростков, ее будут судить Фото: полиция Польши (Getty Images)
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18 июля 26-летняя женщина применила насилие в отношении двух тринадцатилетних украинских подростков. Инцидент произошел в Легнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTF24 .

Женщина в Польше напала на подростков из Украины

Нападающую арестовали, ей грозит до 7,5 лет лишения свободы за насилие и нарушение физической неприкосновенности подростков. Также женщине запрещено приближаться к жертвам или детской площадке на улице Поларна в Легнице.

О событиях сообщила в Facebook мать двух украинских девочек. Ее дети играли с другими у бассейна. К ним подошла неизвестная женщина и указала, что они говорят на украинском языке в Польше, пишет издание.

Женщина еще несколько раз придиралась к украинским детям. А позже ударила одну из дочерей. Она также, как утверждается, сказала им, что сделала это потому, что они из Украины.

Полиция завела дело

26-летней женщине предъявлены обвинения, она находится под наблюдением полиции.

Главный инспектор Ягода Экиэрт по управлению полиции Легницы объявила 22 июля, что правоохранители выясняют точное течение событий.

Польские полицейские:

  • получили записи,
  • установили личности свидетелей,
  • собрали улики.

Обвинения включают причинение вреда функциям организма или ухудшение здоровья, которое длится не более 7 дней.

Прокурор также обвинил ее:

  • в принуждении другого лица из-за насилия или незаконных угроз к совершению,
  • терпение лицом определенного действия из-за его хулиганского характера.

В Польше растут преступления на почве ненависти

14 июля заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек сообщил о росте числа преступлений на почве ненависти.

В период с 2024 по 2025 год их количество увеличилось более чем на 30 процентов - с 760 в 2024 году до 1200 в 2025 году.

Рост антиукраинских настроений отмечается в докладе "Мы вне дома: украинские мигранты и беженцы об отношениях с поляками". Она была опубликована в конце июня и подготовлена исследователем миграции доктором Еленой Бабаковой и социологом доктором Пшемиславом Садурой.

Напомним, что в Польше взрослый мужчина напал на 15-летнего украинца только потому, что тот разговаривал на родном языке. Дело уже расследуется прокуратурой.

В Польше зафиксирован стремительный рост количества преступлений на почве ненависти против граждан Украины. Только за полгода количество таких случаев возросло более чем на 30%.

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