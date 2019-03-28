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У Вроцлаві призначили уповноважену з питань українців

Новини » Суспільство    28.03.2019 - 12:17
У Вроцлаві призначили уповноважену з питань українців
Фото: Ольга Хребор і Яцек Сутрік (wroclaw.pl)

Очікується, що уповноважений має допомогти реагувати на потреби української громади у Вроцлаві

Президент Вроцлава Яцек Сутрик у середу, 27 березня, призначив Ольгу Хребор уповноваженою представницею з питань жителів українського походження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Вказано, що ця посада має допомогти в розвитку міжкультурного діалогу та реагувати на потреби української громади, яка живе у Вроцлаві.

"Ми розвиваємо Вроцлав відкритий і толерантний… Я хочу, аби іноземці, котрі сюди приїжджають, не тільки тут працювали і зачинялися у своїх громадах, але активно використовували це місто і почували себе повноправними його громадянами… Я хочу, аби усі іноземці, зокрема українці, почувалися у Вроцлаві так, як у себе вдома", - зазначив Сутрик.

Вказано, що Ольга Хребор є головою культурно-бібліотечного центру "Фама" і президентом фестивалю "Калейдоскоп культур".

За словами президента, через уповноваженого уряд міста хоче "почути українську громаду".

"Ми хочемо почути українську громаду, спробувати відповісти на їхні невідкладні потреби, які визначають їхню якість життя тут. Уповноважений буде "приводним пасом", що говоритиме про потреби українців, котрі живуть у Вроцлаві", - підкреслив він.

Нагадаємо, 17 березня посольство Польщі в Україні висловило підтримку українцям, які залишилися на території окупованого Криму, в п'яту річницю анексії Криму. Польські дипломати підкреслювали, що не можна дозволяти легалізацію силової зміни державних кордонів.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2017 році українці купили найбільшу площу житлових приміщень у Польщі в порівнянні з іншими іноземцями. При цьому така тенденція спостерігається уже третій рік поспіль.

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