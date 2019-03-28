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Во Вроцлаве назначили уполномоченного по вопросам украинцев

Новости » Общество    28.03.2019 - 12:17
Во Вроцлаве назначили уполномоченного по вопросам украинцев
Фото: Ольга Хребор и Яцек Сутрик (wroclaw.pl)

Ожидается, что уполномоченный должен помочь реагировать на потребности украинского общества во Вроцлаве

Президент Вроцлава Яцек Сутрик в среду, 27 марта, назначил Ольгу Хребор уполномоченной представительницей по вопросам жителей украинского происхождения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Указано, что эта должность должна помочь в развитии межкультурного диалога и реагировать на потребности украинского общества, которое живет во Вроцлаве.

"Мы развиваем Вроцлав открытый и толерантный... Я хочу, чтобы иностранцы, которые сюда приезжают, не только здесь работали и закрывались в своих общинах, но активно использовали этот город и чувствовали себя полноправными его гражданами... Я хочу, чтобы все иностранцы, в частности украинцы, чувствовали себя во Вроцлаве так, как у себя дома", - отметил Сутрик.

Указано, что Ольга Хребор является председателем культурно-библиотечного центра "Фама" и президентом фестиваля "Калейдоскоп культур".

По словам президента, благодаря уполномоченному правительство города хочет "услышать украинскую общину".

"Мы хотим услышать украинскую общину, попробовать ответить на их неотложные нужды, которые определяют их качество жизни здесь. Уполномоченный будет "приводным ремнем", который будет говорить о нуждах украинцев, которые живут во Вроцлаве", - подчеркнул он.

Напомним, 17 марта посольство Польши в Украине выразило поддержку украинцам, которые остались на территории оккупированного Крыма, в пятую годовщину аннексии Крыма. Польские дипломаты подчеркивали, что нельзя позволять легализации силовой смены государственных границ.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2017 году украинцы купили самую большую площадь жилых помещений в Польше по сравнению с другими иностранцами. При этом такая тенденция наблюдается уже третий год подряд.

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