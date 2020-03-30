На час проведення розслідування Єрмак повинен бути відсторонений, - експерт

До тих пір, поки звинувачення в торгівлі посадами не буде спростовано, перебування Андрія Єрмака на посаді глави Офісу президента України буде кидати тінь на всю управлінську вертикаль і безпосередньо на президента Володимира Зеленського. Про це написала політтехнолог "SIC Group Ukrainе" Катерина Одарченко у своєму блозі на сайті ЛІГА.net, передає РБК-Україна.

На думку експерта, скандал з відеозаписами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака виявився навіть голосніше, ніж повідомлення про стан справ по боротьбі в Україні епідемії коронавірусу.

"Ці відеозаписи, зроблені прихованою камерою і навряд чи можуть бути доказами в суді, але попри це, цілком очевидно, що такий гучний політичний скандал з братами Єрмака має всі ознаки послідовної серії кримінальних корупційних дій. Продаж державних посад, та ще й у складі організованої групи - дуже серйозний злочин. Після цього фігура Андрія Єрмака в статусі глави президентського офісу відразу стає контраверсійною, його токсична репутація безпосередньо впливає на рівень довіри до президента України", - написала вона.

Експерт зазначила, що якщо на державні посади високого рівня залучаються люди без необхідної управлінської культури та професійної підготовки, то їм нема звідки взяти компетенції та державну позицію.

"На основі чого вони можуть сформувати цінності служіння суспільству і поваги до людей? Відповідь цілком очевидна - чудес не буває. Якщо людина все життя займається якимись "схемами", то так і буде цим займатися надалі. Якщо він не мав відношення до державного управління, то за півроку не навчитися цій непростій спеціальності. Називаються різні суми таких операцій з продажу посад братами Єрмак - від тисяч доларів і до 45 млн доларів. Тобто, в будь-якому випадку, мова йде про зловживання службовим становищем і наявності корупційної складової в діяльності вищої посадової особи держави. Це дуже серйозні звинувачення, які просто замовчати або не звернути на них увагу неможливо", - заявила Одарченко.

Зеленський повинен публічно прокоментувати те, що відбувається, переконана вона.

"Удати, що нічого не відбувається, значить взяти частину відповідальності за діяльність Андрія Єрмака на себе. Президент повинен заохочувати, щоб правоохоронні органи працювали в рамках закону, і щоб ні в кого не склалося враження, що глава держави збирається покривати своїх підлеглих від кримінального переслідування. Як ми знаємо, у багатьох країнах Африки та Азії панують диктатури, де високі посади займають родичі та знайомі глав держав. Результат такої кадрової політики відомий - війни, голод, порушення прав людини, продаж основних активів країни, виведення коштів за кордон. Нічого не нагадує?" - написала політтехнолог.

Вона підкреслила, що за фактом таких серйозних звинувачень має бути проведено неупереджене, повне і гласне розслідування.

"Нагадаю, що чомусь саме Андрій Єрмак одноосібно приймає рішення з зовнішньої політики України та визначає концепцію переговорів з Росією щодо врегулювання військового конфлікту в Донецькій і Луганській областях. Це і створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО, і заперечення того факту, що Росія є агресором, а лише посередником по врегулюванню. Все це завдяки домовленостям із заступником керівника адміністрації президента РФ Володимира Путіна - Дмитром Козаком. Безумовно, на час проведення розслідування Андрій Єрмак повинен бути відсторонений від виконання своїх обов'язків голови ОП. По-перше, це необхідно, щоб повністю виключити чинник можливого впливу на слідство. Другим, не менш важливим фактором є те, що до тих пір, поки факти, наведені народним депутатом Гео Леросом не спростовано, перебування Андрія Єрмака в посаді буде кидати тінь на всю управлінську вертикаль і безпосередньо Володимира Зеленського", - вважає Одарченко.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос виклав у Facebook 11 відеофрагментів, на яких брат глави Офісу президента Андрія Єрмака Денис нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Записи датовані серпнем-жовтнем 2019 року, коли Андрій Єрмак ще обіймав посаду помічника глави держави.

30 березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила справу через корупційний скандал, пов'язаний з Андрієм Єрмаком.