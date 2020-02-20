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Протести в Нових Санжарах: поліція відкрила два кримінальних провадження

Новини » Суспільство     20.02.2020 - 21:25
Протести в Нових Санжарах: поліція відкрила два кримінальних провадження
Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців

Національна поліція почала два кримінальних провадження за фактом протестів у Нових Санжарах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУ НП у Полтавській області.

Як повідомляється, групи агресивно налаштованих людей спровокували зіткнення, тому поліція змушена була припинити групове порушення правопорядку.

Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням.

Крім того, один чоловік намагався автомобілем здійснити наїзд на правоохоронців.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 294 (Масові заворушення) і ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Співробітники поліції взяли максимальні заходи захисту українців, які перебували в автобусі, і забезпечили супровід людей.

Нагадаємо, в ході протестів у Нових Санжарах постраждали дві людини.

20 лютого евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханя громадяни України та іноземці прибутку в медичний заклад "Нові Санжари" у Полтавській області. Автобуси заїхали в санаторій. Перед цим відбулася масштабна сутичка силовиків з місцевими жителями. У хід йшли пляшки, палиці та каміння.

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