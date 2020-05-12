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Під час карантину працювало близько 80% підприємств, - Шмигаль

Новини » Економіка     12.05.2020 - 08:47
Під час карантину працювало близько 80% підприємств, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Були закриті саме ті галузі, які містили найбільшу кількість робочих місць для малого бізнесу

Під час карантину в Україні працювало близько 80% підприємств, а найбільше постраждали шість галузей економіки. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що були закриті саме ті галузі, які містили найбільшу кількість робочих місць для малого бізнесу.

"Щодо економічного колапсу. Ми ж не закривали всю економіку: 80% економіки, підприємств працювало. Закрито було тільки шість галузей: транспорт, туризм, готелі, сфера обслуговування та розваг, роздрібна торгівля непродовольчими товарами", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, глава уряду Денис Шмигаль раніше пояснив, при яких умовах настане наступний етап послаблення карантину.

Тим часом, МОЗ опублікував рекомендації для роботи бізнесу після пом'якшення карантину в Україні. Зокрема, необхідно дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання.

У міністерстві прогнозують, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа у разі зниження нових випадків COVID-19. Також заплановано перегляд карантину на 22 травня.

Теги Новини України карантинпредприятияДенис Шмигаль
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