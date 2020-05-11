Карантин в Україні ослабили: що залишається закритим

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подовжена заборона на проведення масових заходів та переміщення групами понад 2 особи

З 11 травня за рішенням Кабінету міністрів в Україні ослаблено карантин, але ряд закладів залишаються закритими. Про це повідомляє РБК-Україна.

Згідно з даними уряду, закритими будуть залишатися:

Фудкорти та зони розваг у ТРЦ

Кінотеатри і театри

Метрополітен

Громадський транспорт без спецпропусків

Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт

Регулярне залізничне та авіасполучення

Спортзали, фітнес-центри

Університети, школи, дитячі садки.

Також Кабмін подовжив заборону на:

Проведення масових заходів

Переміщення групами більше ніж 2 особи

Перебування у громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора

Перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих

Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу

Самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.

Варто підкреслити, що влада на місцях сама приймає рішення про ослаблення карантину. Зокрема, в Києві карантин планують послабити з 12 травня, і ТРЦ у столиці залишаться закритими, а у Львові не будуть відкривати салони краси.

Нагадаємо, закладу, які надають послуги населенню повинні були підготуватися до роботи до 11 травня, в тому числі виконати вимоги МОЗ для кожної категорії бізнесу.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблення карантину. Прем'єр відзначав, що люди повинні навчитися жити і працювати в нових умовах, тоді наступний етап ослаблення настане швидше.