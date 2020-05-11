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Карантин в Україні ослабили: що залишається закритим

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 11:14
Карантин в Україні ослабили: що залишається закритим
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подовжена заборона на проведення масових заходів та переміщення групами понад 2 особи

З 11 травня за рішенням Кабінету міністрів в Україні ослаблено карантин, але ряд закладів залишаються закритими. Про це повідомляє РБК-Україна.

Карантин в Україні ослабили: що залишається закритим

Згідно з даними уряду, закритими будуть залишатися:

  • Фудкорти та зони розваг у ТРЦ
  • Кінотеатри і театри
  • Метрополітен
  • Громадський транспорт без спецпропусків
  • Приміський, міжміський, внутрішньообласний, міжобласний транспорт
  • Регулярне залізничне та авіасполучення
  • Спортзали, фітнес-центри
  • Університети, школи, дитячі садки.

Також Кабмін подовжив заборону на:

  • Проведення масових заходів
  • Переміщення групами більше ніж 2 особи
  • Перебування у громадських місцях без вдягнутих маски чи респіратора
  • Перебування у громадських місцях осіб, які не досягли 14 років без супроводу дорослих
  • Перебування на вулиці без документів, що посвідчують особу
  • Самовільно залишати місця обсервації/самоізоляції.

Варто підкреслити, що влада на місцях сама приймає рішення про ослаблення карантину. Зокрема, в Києві карантин планують послабити з 12 травня, і ТРЦ у столиці залишаться закритими, а у Львові не будуть відкривати салони краси.

Нагадаємо, закладу, які надають послуги населенню повинні були підготуватися до роботи до 11 травня, в тому числі виконати вимоги МОЗ для кожної категорії бізнесу.

Як писало РБК-Україна, глава уряду Денис Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблення карантину. Прем'єр відзначав, що люди повинні навчитися жити і працювати в нових умовах, тоді наступний етап ослаблення настане швидше.

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантин
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