Во время карантина работало около 80% предприятий, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Были закрыты именно те отрасли, которые содержали наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса

Во время карантина в Украине работало около 80% предприятий, а больше всего пострадали шесть отраслей экономики. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал в эфире "Сниданка с 1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что были закрыты именно те отрасли, которые содержали наибольшее количество рабочих мест для малого бизнеса.

"Относительно экономического коллапса. Мы же закрывали не всю экономику: 80% экономики, предприятий работало. Закрыто было только шесть отраслей: транспорт, туризм, гостиницы, сфера обслуживания и развлечений, розничная торговля непродовольственными товарами", - отметил Шмыгаль.

Напомним, глава правительства Денис Шмыгаль ранее объяснил, при каких условиях наступит следующий этап послабления карантина.

Тем временем, Минздрав опубликовал рекомендации для работы бизнеса после смягчения карантина в Украине. В частности, необходимо придерживаться масочного режима и социального дистанцирования.

В министерстве прогнозируют, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения новых случаев COVID-19. Также запланирован пересмотр карантина на 22 мая.