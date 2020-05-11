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Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблень карантину

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 01:50
Шмигаль пояснив, за яких умов настане наступний етап послаблень карантину
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

За словами Шмигаля, люди мають навчитися жити та працювати в нових умовах

В Україні з 11 травня будуть послаблені перші карантинні обмеження та почне працювати концепція адаптивного карантину. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Це, за його словами, означає, що місцева влада, з огляду на епідемічну ситуацію в кожному конкретному регіоні, зможе залишати в силі певні обмеження.

"Простий приклад: уряд дозволив відкрити магазини в ТРЦ, а також салони краси. Міська влада Києва вирішила почекати з відкриттям ТРЦ, а міська влада Львова вважає, що відкривати перукарні поки зарано. Це відповідальна позиція керівників міст. Вони керуються цифрами МОЗ та динамікою поширення хвороби", - написав Шмигаль.

Прем'єр подякував всім українцям, які дотримуються карантинних правил упродовж двох місяців.

"Я знаю, що це було непросто, проте ви дійсно врятували тисячі життів та дали змогу краще підготувати нашу медичну систему до викликів пандемії. Зараз настає найвідповідальніший момент, адже послаблення карантину не означає, що коронавірусу більше немає, або він став менш небезпечним", - наголосив він.

За словами Шмигаля, люди мають навчитися жити та працювати в нових умовах.

"Це ключова умова, за якої карантин не буде посилено, а наступний етап послаблень настане швидше", - резюмував він.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко опублікував рекомендації для роботи бізнесу після пом'якшення карантину в Україні. Зокрема, необхідно дотримуватися маскового режиму та соціального дистанціювання.

За минулу добу в Україні зафіксували понад 520 нових випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість інфікованих українців перевищила 15 тисяч. Найбільша кількість нових хворих була зафіксовано у Чернівецькій, Львівській та Рівненській областях.

Теги Новини України карантинДенис ШмигальКоронавірус
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