ТСК у справі Гандзюк планує звернутись до президента

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Звернення підготують сьогодні під час засідання ТСК

Чергове засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів відбудеться у вівторок, 4 грудня. Про це йдеться у порядку денному ТСК, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, під час засідання планується обговорити результати закритого виїзного засідання комісії у Херсоні та підготувати проекти звернення до президента України, Генпрокурора та голови СБУ.

"Про обговорення проектів звернень до президента України Петра Порошенка, генерального прокурора України Юрія Луценка,, голови СБУ, міністра внутрішніх справ України щодо проведення невідкладного прийому з народними депутатами, які входять до складу ТСК для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що слідство встановило всіх замовників та організаторів вбивства громадської активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

РБК-Україна повідомляло, організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" заявляли, що один з фігурантів справи нападу на активістку Катерину Гандзюк, який є головою місцевого осередку ВО "Батьківщина" та головою Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни.

Раніше Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради ухвалила рішення направити в правоохоронні органи запити щодо не розслідуваних нападів на активістів зі "списку Гандзюк".