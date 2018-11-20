ТСК направить правоохоронцям запити по нападам зі "списку Гандзюк"

Фото: Борислав Береза (УНІАН)

Наступне засідання ТСК відбудеться в Херсоні

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради ухвалила рішення направити в правоохоронні органи запити щодо не розслідуваних нападів на активістів зі "списку Гандзюк". Про це заявив голова ТСК, народний депутат Борислав Береза, передає кореспондент РБК-Україна

"Прийнято рішення надіслати запити по всьому "списку Гандзюк". А після цього обробити його для того, щоб з'ясувати, де є слідство, де воно не ведеться, де є порушення. Крім того, вирішено, що будуть запити по тим справам, які є "суміжними". Наприклад, справа з лісу, про яку стало відомо членам ТСК", - заявив Береза.

За його словами, правоохоронці повинні реагувати на напади на активістів.

"По активістам більше 50 епізодів. Хто такі активісти - розмите питання. Наприклад, Катерина була і представником влади, і активістом. Але є напади на людей. Є протистояння активістів з місцевою владою. Ми бачимо, що одного облили зеленкою - реакції немає, іншої людини побили - знову реакції немає. Це повинно зупинитися, тому що якщо ми як народні депутати не допоможемо цього, то вже ніхто не допоможе", - додав він

Він також додав, що наступне засідання ТСК відбудеться в Херсоні, де народні депутати планують зустрітися з обласним керівництвом та правоохоронцями.

"Коли буде засідання в Одесі найближчим часом буде визначено, в Одесу поїде група народних депутатів: Яницький, Сотник, Єднак та інші", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ТСК Верховної ради з питань нападів на активістів сформувала п'ять робочих груп, які будуть займатися розслідуванням справ щодо нападів в регіонах України.