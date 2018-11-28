ТСК завтра в Херсоні заслухає фігурантів по справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Голова ТСК повідомив, що хтось "злив" інформацію про засідання і в Херсоні можливі провокації для зриву роботи комісії

Тимчасова слідча комісія (ТСК) у четвер, 29 листопада, буде засідати в Херсоні, де заслухає фігурантів, чиї прізвища звучали під час розслідування вбивства громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомив голова ТСК, нардеп Борислав Береза, передає РБК-Україна.

За словами нардепа, фігуранти по справі Гандзюк можуть дати важливі свідчення. Однак, за словами Берези, очікуються також провокації для зриву слухання у зв'язку з тим, що хтось "злив" інформацію про роботу комісії.

"З компетентних джерел повідомили, що планується обливання зеленкою, не пропускання на засідання та інші провокації для того, щоб зірвати можливість дати свідчення свідків нашої ТСК", - написав нардеп в Facebook.

Він також додав, що звернувся до голови Національної поліції Сергія Князєва з проханням забезпечити умови для нормальної роботи ТСК в Херсоні і не допустити провокацій.

"Також звертаюся до активістів Херсона з проханням не дати себе використати під гарним приводом для зриву роботи ТСК. І хочу звернутися до всіх у кого є реальна інформація щодо вбивства Каті Гандзюк. Якщо ви володієте такою інформацією і ще не дали або не змогли дати її правоохоронним органам, то в п'ятницю зранку, в мерії продовжиться робота ТСК і ми готові почути ваші свідчення", - заявив Береза.

Нагадаємо, нещодавно організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" повідомили, що один з фігурантів справи нападу на активістку Катерину Гандзюк, який є головою місцевого осередку ВО "Батьківщина" та головою Херсонської обласної ради Владислав Мангер намагається втекти з країни.

Додамо, мер Херсона заявив, що Гандзюк називала конкретне прізвище замовника нападу. Мер Херсона заявив, що 20 листопада був на допиті в СБУ, де і передав інформацію, яку йому колись озвучила його радник.