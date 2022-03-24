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Ворог готує хімічні атаки: українцям розповіли, як діяти в таких випадках

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Четвер 24 березня 2022 04:54
Ворог готує хімічні атаки: українцям розповіли, як діяти в таких випадках Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Російські військові можуть використовувати хімічні атаки на території України. Окупанти вже "обробляють" населення Росії щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.

"Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні. Наголошуємо, в Україні немає таких лабораторій", - йдеться в повідомленні.

Що робити в разі хімічної атаки

  • Щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи.
  • Заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем.
  • Включити ТБ або радіо для отримання інструкцій.
  • Попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію.

При евакуації під час хімічної атаки:

  • Візьміть аптечку.
  • Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
  • Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
  • Залиште приміщення по сходах.
  • Не торкайтеся на вулиці ніяких предметів.

Нагадаємо, в Чернігові стався витік аміаку в результаті російського обстрілу харчового підприємства.

Ми також писали про те, що в Краматорську Донецької області окупанти в черговий раз застосували заборонені фосфорні боєприпаси.

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