Ворог готує хімічні атаки: українцям розповіли, як діяти в таких випадках
Російські військові можуть використовувати хімічні атаки на території України. Окупанти вже "обробляють" населення Росії щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Центру протидії дезінформації при РНБО України.
"Канали РФ щодня розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, які нібито створюють хімічну зброю в Україні. Наголошуємо, в Україні немає таких лабораторій", - йдеться в повідомленні.
Що робити в разі хімічної атаки
- Щільно закрити вікна і двері, вентиляційні отвори, димоходи.
- Заклеїти щілини у вікнах папером або скотчем.
- Включити ТБ або радіо для отримання інструкцій.
- Попередити близьких про небезпеку і можливу евакуацію.
При евакуації під час хімічної атаки:
- Візьміть аптечку.
- Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
- Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- Залиште приміщення по сходах.
- Не торкайтеся на вулиці ніяких предметів.
Нагадаємо, в Чернігові стався витік аміаку в результаті російського обстрілу харчового підприємства.
Ми також писали про те, що в Краматорську Донецької області окупанти в черговий раз застосували заборонені фосфорні боєприпаси.
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