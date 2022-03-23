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У Чернігові витік аміаку внаслідок російського обстрілу харчового підприємтсва

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Середа 23 березня 2022 21:53
У Чернігові витік аміаку внаслідок російського обстрілу харчового підприємтсва Фото: у Чернігові витік аміку внаслідок російського обстрілу харчового підприємтсва (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти відкрили вогонь по харчовому підприємству Чернігова. Внаслідок вогню сталося пошкодження магістрального аміакопроводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Оперативного командування "Північ".

Під час обстрілів був пошкоджений магістральний аміакопровод й осколкове пошкодження однієї з місткостей.

Станом на 20:10 співробітники обстежили місткості та запірну арматуру.

"Концентрація випарів аміаку в межах допустимої норми. Жертв та постраждалих немає",- пише пресслужба.

Наразі триває ліквідація пожежі, а концентрація випарів аміаку - в межах норми.

"Обстріли міста тривають. Подальші ураження підприємства потенційно можуть призвести до витоку аміаку", - додає пресслужба.

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