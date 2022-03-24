Враг готовит химические атаки: украинцам рассказали, как действовать в таких случаях

Российские военные могут использовать химические атаки на территории Украины. Оккупанты уже "обрабатывают" население России касательно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Подчеркиваем, в Украине нет таких лабораторий", - говорится в сообщении.

Что делать в случае химической атаки

Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.

Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.

Включить ТВ или радио для получения инструкций.

Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

При эвакуации во время химической атаки: