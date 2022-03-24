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Враг готовит химические атаки: украинцам рассказали, как действовать в таких случаях

Новина українською →
Четверг 24 марта 2022 04:54
Враг готовит химические атаки: украинцам рассказали, как действовать в таких случаях Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские военные могут использовать химические атаки на территории Украины. Оккупанты уже "обрабатывают" население России касательно факта применения химического оружия "националистами против мирного населения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о мифических лабораториях, якобы создающих химическое оружие в Украине. Подчеркиваем, в Украине нет таких лабораторий", - говорится в сообщении.

Что делать в случае химической атаки

  • Плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы.
  • Заклеить щели в окнах бумагой или скотчем.
  • Включить ТВ или радио для получения инструкций.
  • Предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

При эвакуации во время химической атаки:

  • Возьмите аптечку.
  • Оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи.
  • Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком).
  • Оставьте помещение по лестнице.
  • Не прикасайтесь на улице никаких предметов.

Напомним, в Чернигове произошла утечка аммиака в результате российского обстрела пищевого предприятия.

Мы также писали о том, что в Краматорске Донецкой области оккупанты в очередной раз применили запрещенные фосфорные боеприпасы.

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