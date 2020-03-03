ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ВР пройшла більше половини правок до земреформи, але жодну не підтримала

Новини » Політика     03.03.2020 - 15:06
ВР пройшла більше половини правок до земреформи, але жодну не підтримала
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи продовжать розгляд правок о 16:00

Верховна рада України у ході ранкового пленарного засідання розглянула більше половини правок до законопроекту про ринок землі. Однак жодну нардепи не підтримали, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, парламентарі розглянули 2144 правки з 4018 до другого читання законопроекту №2178-10.

Зазначимо, розгляд правок продовжиться на вечірньому засіданні ВР о 16:00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України станом на вівторок, 3 березня, розглянула вже дві тисячі правок до другого читання законопроекту про ринок землі.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозував, що законопроект про ринок землі Рада зможе прийняти не раніше 16-17 квітня. За його словами, голосування не зможе відбутися раніше, якщо ВР продовжить розглядати поправки в такому темпі.

Так, парламент 6 лютого увійшов у розгляд законопроекту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президію ВР, у зв'язку з чим засідання вів перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Рада розглянула вже дві тисячі правок до закону про ринок землі Рада сьогодні продовжить розглядати відкриття ринку землі
Новини України Верховна РадаРынок землиутреннее заседание
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся