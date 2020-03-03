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ВР прошла больше половины правок к земреформе, но ни одну не поддержала

Новости » Политика     03.03.2020 - 15:06
ВР прошла больше половины правок к земреформе, но ни одну не поддержала
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы продолжат рассмотрение поправок в 16:00

Верховная рада Украины в ходе утреннего пленарного заседания рассмотрела более половины поправок к законопроекту о рынке земли. Однако ни одну нардепы не поддержали, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, парламентарии рассмотрели 2144 правки из 4018 ко второму чтению законопроекта №2178-10.

Отметим, рассмотрение поправок продолжится на вечернем заседании ВР в 16:00.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада Украины по состоянию на вторник, 3 марта, рассмотрела уже две тысячи поправок ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Как писало РБК-Украина ранее, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозировал, что законопроект о рынке земли Рада сможет принять не ранее 16-17 апреля. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Так, парламент 6 февраля вошел в рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы блокировали президиум ВР, в связи с чем заседание вел первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Место спикера Рады Дмитрия Разумкова блокировала глава фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Рада рассмотрела уже две тысячи правок к закону о рынке земли Рада сегодня продолжит рассматривать открытие рынка земли
Новости Украины Верховная РадаРынок землиутреннее заседание
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