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У ВР з'явився текст проекту про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі"

Новини » Політика    28.10.2019 - 18:05
У ВР з'явився текст проекту про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі"
Ілюстративне фото (rsu.gov.ua)

Пропонується не публікувати акти уряду та рішення  НКРЕКП в "Урядовому кур’єрі"

У Верховній раді з'явився текст проекту закону уряду №2307 про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі". Про це свідчить інформація на сайті ВР.

Зокрема, пропонується передбачити, що опублікування актів уряду, нормативно-правових актів міністерств (наказів) та рішень НКРЕКП замість друку у газеті "Урядовий кур’єр" буде здійснюватися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади України у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Після опублікування на цьому порталі нормативно-правові акти набирають чинності.

Також передбачено виключення з законів України вимог щодо необхідності одночасного друку в газеті "Урядовий кур'єр" та інших офіційних друкованих виданнях, офіційної інформації (штучне дублювання) і залишені вимоги стосовно друку інформації у газеті "Голос України" або "Офіційному віснику України".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у четвер, 24 жовтня, зареєстрував у Верховній раді законопроект №2307 "Про внесення змін до деяких законів України про опублікування нормативно-правових актів Кабінету міністрів України та розміщенні окремої інформації в електронному вигляді".

Як писало РБК-Україна раніше, Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів й інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Документи уряду, включно з проектом державного бюджету України, пропонується публікувати на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади.

В уряді роз'яснили ініціативу про припинення публікації законів в "Урядовому кур'єрі" та запевнили, що прийняття відповідного проекту не означає можливість підміняти тексти законів.

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