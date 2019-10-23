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Кабмін припиняє публікацію законів в "Урядовому кур'єрі"

Новини » Політика    23.10.2019 - 13:37
Кабмін припиняє публікацію законів в "Урядовому кур'єрі"
Ілюстративне фото (rsu.gov.ua)

В Урядовому кур'єрі не будуть друкувати закони і нормативні акти

Український уряд ініціює скасування обов'язкової публікації законів та інших нормативних актів в "Урядовому кур'єрі". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що Кабмін ініціює скасування обов'язкової публікації законів і підзаконних нормативних актів в газеті "Урядовий кур'єр".

"Документи Кабінету міністрів, включаючи проект Державного бюджету України, будуть публікуватися на Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади. Законопроект незабаром буде переданий у Верховну раду", - йдеться в повідомленні.

В уряді цю ініціативу пояснили тим, що на друк та розповсюдження газети недоцільно витрачаються значні ресурси, у той час як закони дублюються на сайтах органів виконавчої влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав "Нафтогаз України" не враховувати борги окупованого Донбасу при поставках газу. В уряді розраховують, що це рішення має дозволити безперешкодно забезпечувати газом виробників тепла на підконтрольній частині Донбасу.

В оновленому макропрогнозі уряду відсутнє зростання ВВП на 40%
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