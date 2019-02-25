Питання інвестицій в ОПК заблоковане, - нардеп

Фото: Іван Винник (Віталій Носач/РБК-Україна)

Залучення інвестицій заблоковане через відсутність процедури приватизації держпідприємств

Комітет з питань національної безпеки та оборони закликає Верховну раду розблокувати питання залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс (ОПК). Про це повідомив секретар комітету Іван Вінник, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламентар пояснив, що зараз питання інвестицій в обороно-промисловий комплекс України заблоковане через відсутність процедури приватизації державних підприємств.

"Наприклад, ми приймаємо законопроект №9401, який дозволяє нашому військовому промисловому комплексу створювати спільні підприємства з нашими західними партнерами. Так само в комітеті відбулися зустрічі з радниками секретаріату оборони США з питань військово-промислового комплексу, де вони зазначили, що наразі питання інвестицій в обороно-промисловий комплекс України заблоковане відсутністю процедури приватизації державних підприємств. Якщо ми це питання не розблокуємо, то просто втратимо оборонно-промислову галузь", - повідомив Вінник.

Нагадаємо, у грудні 2018 року на сайті Верховної ради України було опубліковано законопроект №9401 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс".

Як писало РБК-Україна раніше, уряд вніс у Раду законопроект про створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс (ОПК).

Додамо, у липні минулого року Верховна рада звільнила ДК "Укроборонпром" від боргів перед компаніями Росії. А в серпні відповідний закон підписав президент Петро Порошенко.