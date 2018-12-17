ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Кабмин предлагает Раде закон о стимулировании иностранных инвестиций в ОПК

Новости » Политика    17.12.2018 - 12:48
Кабмин предлагает Раде закон о стимулировании иностранных инвестиций в ОПК
Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №9401 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс" был зарегистрирован в парламенте 13 декабря 2018 года.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что на этой неделе Рада должна проголосовать за ряд законопроектов оборонного сектора. В частности, нардепы должны проголосовать закон об осуществлении закупок продукции в оборонном секторе.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле парламент освободил "Укроборонпром" от долгов перед компаниями России. А в августе соответствующий закон подписал глава государства Петр Порошенко.

Рада должна принять законы о военной полиции, - нардеп Кабмин предлагает Раде усилить контроль за въездом иностранцев в Украину
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныОПКВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь