Кабмин предлагает Раде закон о стимулировании иностранных инвестиций в ОПК

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады

Кабинет министров предлагает Верховной раде Украины принять законопроект о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Соответствующий законопроект №9401 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс" был зарегистрирован в парламенте 13 декабря 2018 года.

Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады.

Напомним, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что на этой неделе Рада должна проголосовать за ряд законопроектов оборонного сектора. В частности, нардепы должны проголосовать закон об осуществлении закупок продукции в оборонном секторе.

Как писало РБК-Украина ранее, в июле парламент освободил "Укроборонпром" от долгов перед компаниями России. А в августе соответствующий закон подписал глава государства Петр Порошенко.