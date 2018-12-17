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В Раде появился текст проекта о стимулировании инвестиций в ОПК

Новости » Политика    17.12.2018 - 16:06
В Раде появился текст проекта о стимулировании инвестиций в ОПК
Иллюстративное фото (сайт госконцерна)

Проектом предусматривается исключить участие участников "Укроборонпрома" в основании совместных предприятий с РФ

На сайте Верховной рады Украины опубликован законопроект №9401 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте ВР.

В пояснительной записке подчеркивается, что для участников Государственного концерна "Укроборонпром" декретом Кабинета министров предусмотрен запрет быть учредителями предприятий любых организационных форм и видов. К тому же в законе "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" вообще отсутствует норма, регулирующая вопросы участия предприятий ОПК в совместных предприятиях.

Подчеркивается, что создание совместных предприятий в форме хозяйственных организаций для реализации инвестиционно-инновационных, капиталоемких, долгосрочных проектов является международной практикой, благодаря которой появляется возможность распределять риски проекта, привлекать к нему значительные инвестиции и продвигать товары/услуги на рынки других стран.

"Принятие проекта закона будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, развитию предприятий - участников Концерна и обеспечению Вооруженных сил Украины и других военных формирований современным вооружением и военной техникой", - уверяют в Кабмине.

Так, законопроектом предлагается предоставить право участникам Концерна участвовать в реализации международных проектов путем создания хозяйственных организаций с привлечением иностранных инвестиций в ОПК, а также сделать невозможным участие участников Концерна в основании совместных предприятий с Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров внес в Раду законопроект о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в оборонно-промышленный комплекс (ОПК).

Как писало РБК-Украина ранее, в июле Верховная Рада освободила ГК "Укроборонпром" от долгов перед компаниями России. А в августе соответствующий закон подписал президент Петр Порошенко.

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Новости Украины УкроборонпромОПКВерховная Рада
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