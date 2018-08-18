Порошенко подписал закон о предотвращении взыскания Россией средств с "Укроборонпрома"

Законом запрещается принудительное исполнение решений о взыскании задолженности с предприятий "Укроборонпрома"

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о защите деятельности предприятий "Укроборонпрома". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, Порошенко подписал закон "О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников Государственного концерна "Укроборонпром" перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечении их стабильного развития".

В частности, предлагаются механизмы защиты деятельности предприятий "Укроборонпрома", которые являются объектами госсобственности и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины, от негативных последствий влияния Российской Федерации.

Кроме того, закон вводит запрет на принудительное исполнение решений о взыскании задолженности с предприятий "Укроборонпрома", где кредитором является юридическое лицо РФ.

Также предусматривается остановка существующих и запрет открытия новых исполнительных производств по взысканию задолженности с указанных предприятия "Укроборонпрома". Законом, в частности, запрещается осуществление производств по делу о банкротстве предприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 июля Верховная рада Украины освободила"Укроборонпром" от долгов перед компаниями РФ. Авторы законопроекта, объясняя необходимость принятия соответствующего закона, заявляли об искусственных злоупотреблениях со стороны предприятий РФ, которые заключили ряд договоров с предприятиями украинского ОПК на поставку товаров военного назначения и двойного использования.

Отметим, госконцерн "Укроборонпром" планирует усилить сотрудничество с Североатлантическим альянсом (НАТО).