В одном из штатов Маску разрешили платить миллион колеблющимся избирателям

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, судья разрешил Илону Маску выплачивать по 1 миллион долларов в день жителям, которые не определились за какого кандидата голосовать на президентских выборах 5 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время слушания в Филадельфии в понедельник, судья Анджело Фоглиетта отклонила попытку окружного прокурора штата Ларри Краснера заблокировать такие выплаты. Прокурор назвал программу незаконной лотереей с нечетко определенными правилами, что нарушает законы штата о защите прав потребителей.

Агентство утверждает, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства. Эксперты-юристы разделились во мнениях относительно того, может ли Маск нарушать федеральное законодательство, запрещая платить людям за регистрацию для участия в выборах.

По сообщениям СМИ, Министерство юстиции США предупредило «Американский коалиционный комитет» о том, что раздача денег может нарушить федеральный закон. Однако федеральные прокуроры не приняли никаких публичных мер.

Филадельфия - крупнейший город в Пенсильвании, одном из семи штатов, которые, вероятно, определят исход гонки между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Тот, кто победит в этом штате, получит 19 голосов выборщиков из 270, необходимых для победы.

Политическая "лотерея"

С 19 октября Маск и его комитет политических действий America PAC ежедневно выдают чек на 1 миллион долларов избирателю, подписавшему его петицию в поддержку свободы слова и права на оружие.

Предложение бизнесмена распространяется на зарегистрированных избирателей в семи штатах, где, как ожидается, состоятся выборы - Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине.

В компании Tesla сообщили, что гендиректор Маск выделил уже 16 миллионов долларов зарегистрированным избирателям, которые колеблются и подписали его политическую петицию. По словам бизнесмена, окончательный победитель будет объявлен в день выборов во вторник, 5 ноября.

Окружная прокуратура Филадельфии подала иск 28 октября. Она назвала раздачу призов от America PAC Маска, которая поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа, "незаконной лотереей", которая соблазнила жителей Пенсильвании делиться персональными данными.

На прошлой неделе Маск и America PAC попытались перенести дело в федеральный суд, что временно помешало судье суда штата вынести решение по запросу Краснера о выдаче судебного приказа о блокировании раздачи. Федеральный судья быстро вернул дело в суд штата, назначив слушания на понедельник, 4 ноября.