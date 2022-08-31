Вперше порушить традицію. Єлизавета II призначить нового прем'єра не в Букінгемському палаці

Її Величність зустрінеться з новим главою британського уряду 6 вересня, на наступний день після його оголошення.

96-річному монарху лікарі порадили залишитися в її резиденції Балморал в Абердинширі (Шотландія), де вона проводить літню відпустку. Саме звідти вона призначить або Ріші Сунака, або Ліз трас прем'єр-міністром, порушивши багаторічну королівську традицію.

"Королева прийме прем'єр-міністра Бориса Джонсона у вівторок, 6 вересня, в Балморалі, після чого відбудеться аудієнція з новим прем'єр - міністром", - заявили в Букінгемському палаці.

Передбачається, що рішення було прийнято для того, щоб внести визначеність в щоденник прем'єр-міністра.

З минулої осені Єлизавета II страждає від проблем з пересуванням і тепер регулярно користується палицею. Цього року вона змушена була скоротити кілька офіційних зустрічей і, зокрема, пропустила більшість святкувань свого платинового ювілею, лише ненадовго з'явившись на балконі палацу.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди в сексуальних домаганнях до двох чоловіків.

Члени уряду Джонсона почали подавати у відставку, а депутати правлячої партії Великобританії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри.

Через певний час стали відомі імена кандидатів на посаду прем'єра Британії.

До фіналу змогла дійти глава МЗС Британії Ліз трас, яка на 22% випереджає міністра фінансів Ріші Сунака.