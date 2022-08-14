Трас лідирує в гонці за пост прем'єра Британії
Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас на 22 відсотки випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем'єр-міністра Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Такий результат показало опитування членів Консервативної партії, проведене компанією Opinium Research. Серед 450 членів партії, які вирішили, як вони голосуватимуть на поточних виборах прем'єра, трас набрала 61%, а колишній міністр фінансів Сунак - 39%.
Головними причинами підтримки трас стали неприязнь до Сунака, більша довіра до глави МЗС і вірність Борису Джонсону. Прихильники Сунака заявили, що він краще розбирається в економіці і є найбільш компетентним з усіх кандидатів.
Голосування за нового прем'єра проводиться поштою, а переможець повинен бути оголошений 5 вересня.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Великобританії завершився черговий етап виборів на пост майбутнього лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра.
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