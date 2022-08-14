Фото: трас лідирує в гонці за пост прем'єра Британії (Getty Images)

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас на 22 відсотки випереджає Ріші Сунака в боротьбі за пост прем'єр-міністра Великобританії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.