Впервые нарушит традицию. Елизавета II назначит нового премьера не в Букингемском дворце

Ее Величество встретится с новым главой британского правительства 6 сентября, на следующий день после его объявления.

96-летнему монарху врачи посоветовали остаться в ее резиденции Балморал в Абердиншире (Шотландия), где она проводит летний отпуск. Именно оттуда она назначит либо Риши Сунака, либо Лиз Трасс премьер-министром, нарушив многолетнюю королевскую традицию.

"Королева примет премьер-министра Бориса Джонсона во вторник, 6 сентября, в Балморале, после чего состоится аудиенция с новым премьер-министром", - заявили в Букингемском дворце.

Предполагается, что решение было принято для того, чтобы внести определенность в ежедневник премьер-министра.

С прошлой осени Елизавета II страдает от проблем с передвижением и теперь регулярно пользуется палкой. В этом году она вынуждена была сократить несколько официальных встреч и, в частности, пропустила большинство празднований своего платинового юбилея, лишь ненадолго появившись на балконе дворца.

Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о свою отставку в июле этого года. Причиной для этого стали обвинения члена его команды в сексуальных домогательствах к двум мужчинам.

Члены правительства Джонсона начали подавать в отставку, а депутаты правящей партии Великобритании провели голосование, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия.

Через определенное время стали известны имена кандидатов на должность премьера Британии.

До финала смогла дойти глава МИД Британии Лиз Трасс, которая на 22% опережает министра финансов Риши Сунака.