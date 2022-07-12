За посаду прем’єра Британії змагатимуться 8 претендентів: список
Фото: за посаду прем’єра Британії змагатимуться 8 претендентів (Getty Images)
Стали відомі кандидати, що пройшли до наступного етапу перегонів за посаду лідера Торі та прем’єр-міністра Великобританії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
До першого туру пройшли вісім депутатів:
- Ріші Сунак, міністр фінансів,
- Пенні Мордаунт, молодший міністр з торгівельної політики,
- Том Тугендхат, колишній голова комітету закордонних справах,
- Ліз Трасс, міністр закордонних справ,
- Суелла Браверман, генеральний прокурор,
- Джеремі Хант, колишній міністр охорони здоров'я,
- Кемі Баденок, колишній міністр з питань рівності,
- Надхім Захаві, канцлер Казначейства.
Незадовго до того, як список було оголошено, колишній міністр охорони здоров'я Саджид Джавід і депутат Рехман Чішті заявили, що знімають свої кандидатури, оскільки не отримали достатньої підтримки з боку депутатів.
Нагадаємо, Консервативна партія оголосить ім'я нового прем’єра Британії 5 вересня.
РБК-Україна зібрало список потенційних кандидатів у прем'єри Великобританії та їх заяви про Україну.