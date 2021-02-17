Трамп вперше виступив у ЗМІ після залишення поста

Екс-президент США Дональд Трамп вперше порушив мовчання після відходу з поста глави держави. Так, він висловив співчуття у зв'язку зі смертю радіоведучого Раша Лімбо в ефірі Fox News.

Зокрема, Трамп назвав Лімбо легендою.

"Навколо не так багато легенд, але він - легенда. <...> Він дуже сильно любив цю країну. Він дуже сильно любив людей цієї країни", - сказав Трамп. Він додав, що розмовляв з радіоведучим три-чотири дні тому.

Раш Лімбо помер у віці 70 років після боротьби з раком легенів. Він був однією з найвпливовіших медіафігур в США. Дональд Трамп в 2020 році нагородив ведучого Президентською медаллю свободи.