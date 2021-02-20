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Трамп не повертатиметься в Twitter: він вже не той, стало дуже нудно

Новость на русском → Вашингтон, Субота 20 лютого 2021 16:49
Трамп не повертатиметься в Twitter: він вже не той, стало дуже нудно Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Колишній президент США Дональд Трамп не планує повертатися в соціальну мережу Twitter, якщо це стане можливим. На його думку, Twitter став "дуже нудним".

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Newsmax, переїде huffpost.com.

Зокрема, Трамп в черговий раз розкритикував вічний бан в Twitter.

"Якщо ви подивитеся на те, що відбувається з Twitter, - я вважаю, що він став дуже нудним, і мільйони людей покидають його. Вони йдуть, тому що він вже не той, і мені це зрозуміло", - заявив він.

Він також додав, що не хоче повертатися в Twitter, як і його прихильники. У той же час він поскаржився, що в Twitter у нього було 89 млн підписників і ще кілька мільйонів у Facebook, який також заблокував його на невизначений термін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі, навіть якщо він коли-небудь знову стане президентом США.

Twitter заблокував акаунт 9 січня 2021 року, через кілька днів після штурму Капітолію його прихильниками. В американському політикумі вважають, що саме його заяви в соціальних мережах спровокували заворушення.

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