Трамп назавжди залишився без Twitter. Соцмережа не планує знімати блокування

Компанія Twitter не планує відновлювати доступ 45-го президента США Дональда Трампа до соціальної мережі. Акаунт Трампа не відновлять, навіть якшо він колись знову стане президентом США.

Про це сказав фінансовий директор Twitter Нед Сігал в інтерв'ю CNBC .

Як пояснив Сігал, блокування акаунту в соцмережі Twitter не передбачає його відновлення.

"Коли вас видаляють з платформи, ви видаляєтеся з платформи. Наша політика спрямована на те, щоб люди не підбурювали до насильства", - сказав він.

Нагадаємо, 9 січня соцмережа Twitter назавжди заблокувала акаунт тоді ще президента США Дональда Трампа. На такий крок пішли через заворушення у Вашингтоні та вторгнення в Капітолій прихильників Трампа. Вважають, що саме заяви Трампа в соцмережах спровокували заворушення.