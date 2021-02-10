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Трамп назавжди залишився без Twitter. Соцмережа не планує знімати блокування

Новость на русском → Вашингтон, Середа 10 лютого 2021 18:42
Трамп назавжди залишився без Twitter. Соцмережа не планує знімати блокування Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Компанія Twitter не планує відновлювати доступ 45-го президента США Дональда Трампа до соціальної мережі. Акаунт Трампа не відновлять, навіть якшо він колись знову стане президентом США.

Про це сказав фінансовий директор Twitter Нед Сігал в інтерв'ю CNBC.

Як пояснив Сігал, блокування акаунту в соцмережі Twitter не передбачає його відновлення.

"Коли вас видаляють з платформи, ви видаляєтеся з платформи. Наша політика спрямована на те, щоб люди не підбурювали до насильства", - сказав він.

Нагадаємо, 9 січня соцмережа Twitter назавжди заблокувала акаунт тоді ще президента США Дональда Трампа. На такий крок пішли через заворушення у Вашингтоні та вторгнення в Капітолій прихильників Трампа. Вважають, що саме заяви Трампа в соцмережах спровокували заворушення.

Нагадаємо, платформа YouTube також заблокувала канал Трампа. Спочатку канал заблокували до 12 січня, але потім блокування продовжили на невизначений термін.

Як писало РБК-Україна, акаунти Трампа в соціальних мережах Facebook і Instagram також були заблоковані.

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