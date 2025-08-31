Впервые за пять лет: Китай и Индия договорились возобновить прямые авиарейсы

О плане восстановления прямого авиасообщения объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Оба лидера встретились во время первого визита Моди в Китай за семь лет - и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.

Моди не предоставил подробностей относительно того, когда будут восстановлены авиарейсы. Однако это сигнал того, что дипломатические связи двух государств переживают подъем на фоне того, что тарифы США атакуют экономику двух самых населенных стран мира.

При этом еще в августе Китай и Индия по итогам переговоров министров иностранных дел договорились способствовать двусторонней торговле и инвестициям. А министр иностранных дел Китая Ван И заявил о хорошей встрече с Моди, назвав прогресс в индийско-китайских отношениях "управляемым уважением к интересам друг друга".

Издание напоминает, что встречи и значительное потепление между Китаем и Индией произошли после того, как Трамп ввел 50%-ные пошлины на индийские товары, поскольку Нью-Дели - один из крупнейших покупателей российской нефти. В то же время между Китаем и США пока действует торговое перемирие.