Впервые за пять лет: Китай и Индия договорились возобновить прямые авиарейсы

Индия и Китай возобновляют прямые авиарейсы после того, как более пяти лет авиасообщение между странами не действовало. Это сигнал улучшения отношений между странами на фоне экономической неопределенности и политики президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.
О плане восстановления прямого авиасообщения объявил премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином. Оба лидера встретились во время первого визита Моди в Китай за семь лет - и на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине.
Моди не предоставил подробностей относительно того, когда будут восстановлены авиарейсы. Однако это сигнал того, что дипломатические связи двух государств переживают подъем на фоне того, что тарифы США атакуют экономику двух самых населенных стран мира.
При этом еще в августе Китай и Индия по итогам переговоров министров иностранных дел договорились способствовать двусторонней торговле и инвестициям. А министр иностранных дел Китая Ван И заявил о хорошей встрече с Моди, назвав прогресс в индийско-китайских отношениях "управляемым уважением к интересам друг друга".
Издание напоминает, что встречи и значительное потепление между Китаем и Индией произошли после того, как Трамп ввел 50%-ные пошлины на индийские товары, поскольку Нью-Дели - один из крупнейших покупателей российской нефти. В то же время между Китаем и США пока действует торговое перемирие.
Отметим, что 31 августа премьер Индии Нарендра Моди встретился в Тяньцзине с китайским лидером Си Цзиньпином. Си Цзиньпин во время встречи с Моди заявил, что дружба Китая с Индией - это "правильный выбор" для обеих наций.
Предполагается, что тарифная политика администрации президента США Дональда Трампа сблизила Китай и Индию. Посол Китая в Нью-Дели Сюй Фейхун заявлял, что Пекин "твердо будет стоять с Индией" против американских тарифов. К тому же по данным СМИ Моди и Трамп серьезно поссорились.
Как известно, в этом году Трамп ввел пошлины против Китая и Индии. В отношении Индии - из-за закупок российских энергоресурсов, что помогает Кремлю вести войну против Украины.