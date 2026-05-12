Впервые в истории США начали выделять нефть другим странам из стратегических резервов

США начали поставлять сырую нефть из своего стратегического резерва в Турцию, но и не только в нее. Первая партия топлива уже направляется в средиземноморскую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters .

Белый дом пытается остановить стремительный рост цен на топливо, ведь война в Иране перевернула мировой рынок. США впервые в истории решили высвободить 172 миллиона баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR). Это часть большого плана, ведь Международное энергетическое агентство готовит к выпуску рекордные 400 миллионов баррелей сырья.

Какие танкеры везут топливо в Турцию

Первым на маршрут вышло судно North Star под греческим флагом. В апреле оно загрузило около 680 000 баррелей малосладкой нефти. Сырье взяли из резерва Брайан-Маунд вблизи Техас-Сити. Танкер должен прибыть в турецкий порт Алиага в середине мая.

Вторая партия еще больше: танкер DHT Antelope под флагом Гонконга загрузил 1,1 миллиона баррелей нефти в конце апреля. Процесс происходил на шельфе Галвестона. Моряки перекачивали нефть с одного судна на другое прямо в открытом море.

Кто еще получает американское сырье

Кроме Турции, нефть из стратегических запасов США уже отправили в Италию и Нидерланды. Вашингтон хочет компенсировать дефицит, который возник из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.