Впервые в истории США начали выделять нефть другим странам из стратегических резервов

03:06 12.05.2026 Вт
2 мин
Первыми, кто получит американскую нефть, стали Турция, Нидерланды и Италия
aimg Филипп Бойко
Фото: добыча нефти (Getty Images)
США начали поставлять сырую нефть из своего стратегического резерва в Турцию, но и не только в нее. Первая партия топлива уже направляется в средиземноморскую страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Белый дом пытается остановить стремительный рост цен на топливо, ведь война в Иране перевернула мировой рынок. США впервые в истории решили высвободить 172 миллиона баррелей из стратегического нефтяного резерва (SPR). Это часть большого плана, ведь Международное энергетическое агентство готовит к выпуску рекордные 400 миллионов баррелей сырья.

Какие танкеры везут топливо в Турцию

Первым на маршрут вышло судно North Star под греческим флагом. В апреле оно загрузило около 680 000 баррелей малосладкой нефти. Сырье взяли из резерва Брайан-Маунд вблизи Техас-Сити. Танкер должен прибыть в турецкий порт Алиага в середине мая.

Вторая партия еще больше: танкер DHT Antelope под флагом Гонконга загрузил 1,1 миллиона баррелей нефти в конце апреля. Процесс происходил на шельфе Галвестона. Моряки перекачивали нефть с одного судна на другое прямо в открытом море.

Кто еще получает американское сырье

Кроме Турции, нефть из стратегических запасов США уже отправили в Италию и Нидерланды. Вашингтон хочет компенсировать дефицит, который возник из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Что происходит на нефтяном рынке

Цены на нефть резко взлетели после ответа Трампа на мирное предложение Ирана. Лидер США заявил, что ему "не нравится" очередное предложение Ирана по мирным переговорам.

Тем временем, по данным Bloomberg, мировые запасы нефти сокращаются с беспрецедентной скоростью. По оценкам Morgan Stanley, примерно на 4,8 миллиона баррелей в день с начала марта.

А еще мы писали, что Ирак объявил об открытии гигантского месторождения нефти. Площадь месторождения на границе с ОАЭ составляет более 8700 квадратных километров и проектом уже занимается Китай.

