США не приедут, но будут онлайн: как пройдет "Рамштайн" 11 апреля и чего ждет Украина

Сегодня, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО состоится очередная встреча "Рамштайн". Вопреки сообщениям о возможном отсутствии США, глава Пентагона Пит Хегсет все же примет участие в заседании онлайн. На повестке дня усиление ПВО Украины, новые поставки вооружений и развитие оборонно-промышленного сотрудничества.

Подробнее о новой встрече в формате "Рамштайн" – на РБК-Украина ниже.

Главное:

Контактная группа по вопросам обороны Украины (UDCG) соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 11 апреля.

Заседание стартует в 10:30 по киевскому времени.

Возглавят встречу Великобритания совместно с Германией.

Информация о том, что США впервые пропустят "Рамштайн", не подтвердилась. Глава Пентагона примет участие онлайн.

Главные темы для Украины: усиление ПВО, дополнительные поставки вооружений, привлечение союзников для развития ОПК.

Что известно о встрече

Столица Бельгии принимает 27-ю встречу Контактной группы по обороне Украины, известную как "Рамштайн". Заседание возглавят министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус.

"11 апреля Великобритания и Германия созывают Контактную группу по обороне Украины в штаб-квартире НАТО", – говорится в анонсе на портале Североатлантического альянса.

Это будет первое заседание "Рамштайн" для Германии в качестве председателя и второе для Британии.

Таким образом, новая администрация президента США Дональда Трампа передала европейским союзникам лидерство в формате, который создал предыдущий глава Пентагона Ллойд Остин и неизменно возглавлял его почти три года.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал главную цель встречи "Рамштайн-27": мобилизация большей военной помощи и поддержки Украины в борьбе с полномасштабной российской агрессией.

Программа заседания

Портал НАТО опубликовал расписание встречи Контактной группы по Украине в пятницу (время указано по Киеву):

09:30 – прибытие участников и вступительные заявления;

10:30 – открытие заседания с заявлениями председателей;

12:45 – официальное фото участников "Рамштайна";

13:00 – церемония подписания письма о намерениях создания коалиции по развитию возможностей радиоэлектронной борьбы;

13:30 – совместная пресс-конференция.

Отметим, встреча "Рамштайн" состоится на следующий день после переговоров "коалиции решительных" – еще одного формата сотрудничества союзников Украины.

Ожидания и задачи Украины

Президент Владимир Зеленский озвучил ключевые темы для Украины на "Рамштайне":

поставки дополнительных систем ПВО, в частности Patriot;

обсуждение новых пакетов оборонной помощи;

возможность открытия заводов по производству оружия в Украине;

координация между странами, готовыми к долгосрочному сотрудничеству в сфере обороны.

"В пятницу будет обсуждение вопроса Patriot, вопроса противовоздушной обороны, вопроса дополнительных оборонных пакетов. А также вопроса об объединении государств, которые готовы будут открывать заводы или линии производства того или иного вооружения в Украине", – анонсировал Зеленский повестку дня встречи.

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров будет присутствовать на "Рамштайне" 11 апреля (facebook.com/rustemumerov.ua)

Министр обороны Рустем Умеров, который возглавит украинскую делегацию на встрече, также подтвердил, что одним из основных вопросов станет усиление противовоздушной обороны.

"Украина нуждается в достаточном количестве современных систем, таких как Patriot. Нужно политическое решение для снабжения этих систем, чтобы защитить наши города и села и жизнь наших людей прежде всего от угрозы российского баллистического оружия. Соответствующие системы есть у партнеров", – отметил глава Минобороны Украины.

Еще одна важная тема – индустриальное сотрудничество и открытие совместных оборонных производств с союзниками. По словам Умерова, это позволит Украине укрепить свою производственную базу и обеспечить постоянную поддержку фронта.

Будет ли США на "Рамштайне"?

Глава Пентагона Пит Хегсет присоединится к заседанию Контактной группы по обороне Украины в онлайн формате. Об этом рассказал представитель оборонного ведомства США изданию AFP.

"Министр Хегсет планирует принять участие в заседании UDCG в пятницу, 11 апреля, в формате видеосвязи", – сообщил анонимный источник в Пентагоне.

Эта информация появилась на фоне сообщений о том, что США впервые пропустят заседание формата "Рамштайн", основателями которого они выступили в 2022 году.

Так, Defense News в начале апреля писало, что министр обороны США Пит Хегсет не планирует участвовать в следующей встрече Контактной группы лично или онлайн. Кроме того утверждалось, что Пентагон вряд ли отправит высокопоставленных представителей, которые обычно присоединяются к министру в таких поездках.

Об отсутствии США на "Рамштайне" и возможных последствиях такой ситуации говорил и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он выразил мнение, что если США пропустит очередную встречу Контактной группы, это не будет означать отказа от любого участия Вашингтона в инициативах такого рода, а также не скажется на поставках военной помощи Украине.

Фото: глава Пентагона Хегсет на прошлом заседании "Рамштайн" (nato.int)

Напомним, во время прошлого "Рамштайна" 12 февраля 2025 глава Пентагона Пит Хегсет присутствовал, но уже не в качестве председателя, как его предшественник Ллойд Остин.

Тогда же Хегсет сделал несколько громких заявлений о войне в Украине. В частности, он объявил, что возвращение границ Украины до 2014 года маловероятно, а членство Украины в НАТО нереалистично.

Формат "Рамштайн": 3 года с первой встречи союзников

Контактная группа по вопросам обороны Украины начала работу почти три года назад. Первое заседание состоялось 26 апреля 2022 на базе военно-воздушных сил США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия), что и дало название формату.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину на тот момент министр обороны США Ллойд Остин выступил с инициативой собрать союзников, готовых вместе с Вашингтоном предоставлять военную помощь Силам обороны Украины.

Остин возглавлял "Рамштайн" с первого заседания и до отставки в связи с вступлением в должность нового президента США Дональда Трампа зимой 2025. Единственный раз глава Пентагона пропустил встречу по состоянию здоровья во время лечения от рака.

Всего участниками UDCG стало около 50 государств. Союзники собирались 26 раз лично и онлайн. "Рамштайн" сыграл ключевую роль в координации международной помощи и снятии ограничений на передачу Украине современного вооружения.

За время существования формата были созданы коалиции, благодаря которым Украина получила передовые виды вооружений (артиллерию Himars, PzH 2000, танки Leopard и Abrams, системы ППО Patriot, HAWK, IRIS-T, истребители F-16 и Mirage, дальнобойные ракеты и т.д.).

При подготовке использовались: информация с портала НАТО, заявления президента Украины Владимира Зеленского, заявления с пресс-конференции генсека НАТО Марка Рютте, публикации Defense News, The Guardian, AFP, сообщение Руcтема Умерова в Facebook.