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"Рамштайн" без США: почему глава Пентагона не приедет в Брюссель

Мир, Среда 04 июня 2025 11:57
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"Рамштайн" без США: почему глава Пентагона не приедет в Брюссель Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится в среду, 4 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В США озвучили официальную причину его отсутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В издании отметили, что это первый случай за последние три года, когда глава Пентагона пропустит подобную встречу.

Контактная группа, объединяющая представителей оборонных ведомств более 50 стран, играет ключевую роль в координации военной помощи для Украины. Однако администрация Дональда Трампа, которая сейчас руководит США, дистанцируется от этого формата: еще в феврале этого года Вашингтон передал лидерство в группе Великобритании и Германии.

Место Хегсета на среду займет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. В Минобороны США объяснили отсутствие министра конфликтом в графике. По словам пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсона, США "сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые обеспечат длительный мир".

Несмотря на изменение подходов, Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине вооружение и технику в рамках пакета помощи объемом 61 миллиард долларов, принятого еще при президентстве Джо Байдена.

Напомним, что контактная группа была создана в апреле 2022 года тогдашним главой Пентагона Ллойдом Остином после полномасштабного вторжения России. С февраля 2025 года председательство в ней осуществляют министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус. Сам Хегсет в мае присоединился к встрече только в формате видеосвязи.

Встреча в формате "Рамштайн"

Напомним, на днях в НАТО анонсировали, что 4 июня в Брюсселе состоится новое заседание стран-участниц Контактной группы по вопросам обороны Украины.

РБК-Украина уже писало, что глава Пентагона пропустит "Рамштайн".

Предыдущее, 27-е заседание "Рамштайна" состоялось 11 апреля. Тогда по результатам встречи были объявлены новые пакеты военной помощи и создана еще одна коалиция. Подробнее о результатах - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

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