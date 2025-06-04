"Рамштайн" без США: почему глава Пентагона не приедет в Брюссель

Министр обороны США Пит Хегсет не будет участвовать в заседании Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которое состоится в среду, 4 июня, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. В США озвучили официальную причину его отсутствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

В издании отметили, что это первый случай за последние три года, когда глава Пентагона пропустит подобную встречу.

Контактная группа, объединяющая представителей оборонных ведомств более 50 стран, играет ключевую роль в координации военной помощи для Украины. Однако администрация Дональда Трампа, которая сейчас руководит США, дистанцируется от этого формата: еще в феврале этого года Вашингтон передал лидерство в группе Великобритании и Германии.

Место Хегсета на среду займет посол США при НАТО Мэтью Уитакер. В Минобороны США объяснили отсутствие министра конфликтом в графике. По словам пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсона, США "сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые обеспечат длительный мир".

Несмотря на изменение подходов, Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине вооружение и технику в рамках пакета помощи объемом 61 миллиард долларов, принятого еще при президентстве Джо Байдена.

Напомним, что контактная группа была создана в апреле 2022 года тогдашним главой Пентагона Ллойдом Остином после полномасштабного вторжения России. С февраля 2025 года председательство в ней осуществляют министры обороны Великобритании Джон Гили и Германии Борис Писториус. Сам Хегсет в мае присоединился к встрече только в формате видеосвязи.