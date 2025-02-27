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Украине понадобится почти 30 млрд долларов на разминирование территорий, - Минэкономики

Четверг 27 февраля 2025 16:22
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Украине понадобится почти 30 млрд долларов на разминирование территорий, - Минэкономики Фото: разминирование территорий Украины продлится десятилетия (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Украине необходимо 29,8 миллиарда долларов США для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Министерство обнародовало "Быструю оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4)", которая была проведена Всемирным банком, Правительством Украины, Европейским Союзом и ООН.

В документе отмечается, что потребности на разминирование территорий Украины сократилась на 4,8 миллиарда долларов США по сравнению с предыдущей оценкой. Этого удалось достичь благодаря прогрессу в обследовании и очистке земель, на которых велись боевые действия.

"Уменьшение суммы потребностей на гуманитарное разминирование почти на 5 миллиардов долларов свидетельствует об огромной работе, реализованной Министерством экономики совместно с Минобороны, ГСЧС, частными и международными операторами противоминной деятельности", - подчеркнула вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Долговременный процесс

Вместе с тем использование сенсорных технологий, аэрофотосъемка и машинное обучение могут еще больше ускорить и удешевить стоимость разминирования, добавила министр.

Также авторы оценки подчеркнули, что разминирование территорий продлится десятилетия. Поэтому Украине крайне важно развивать партнерства с международными организациями, занимающимися противоминной деятельностью. Эксперты советуют расширять использование инноваций, и обеспечить долгосрочные инвестиции в сектор гуманитарного разминирования.

Напомним, вчера, 26 февраля, Минобороны сообщило, что Украина получит 700 миллионов евро на оборудование для разминирования от западных партнеров. Средства планируют предоставить до 2034 года.

А недавно Министерство обороны Украины инициировало создание полигона для тестирования новых методов разминирования. На новом полигоне Минобороны хочет испытывать инновации в разминировании, в частности на базе ИИ, и обмениваться опытом с международными партнерами.

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