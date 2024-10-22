ua en ru
Вт, 22 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть грунтов после войны некоторое время будет законсервирована, - Минсреды

Вторник 22 октября 2024 15:28
UA EN RU
Часть грунтов после войны некоторое время будет законсервирована, - Минсреды Военные действия уничтожают плодородный слой земли (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В Украине зафиксировано уже более 6 тысяч случаев ущерба окружающей среде, причиненного вооруженной агрессией РФ. Речь идет о загрязнении грунтов, вод, атмосферного воздуха и т.п.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Как война вредит грунтам

По словам эксперта, нанесенный окружающей среде Украины во время войны вред составляет более 2,6 триллиона гривен. Из них 1 трлн грн - загрязнение почвы (грунтов).

Тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, входят в состав соединений, которые используют для детонации взрывчатых веществ. Количественно самые важные соединения в обычных боеприпасах - взрывчатые вещества. Это тротил, октоген, сера, гексоген и тетрил. Все они несут угрозу здоровью людей", - рассказала заместитель министра.

В то же время она заметила, что наибольший ущерб наносят ракеты.

"Их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое загрязнение окружающей среды. Пожары влекут за собой выбросы в воздух, загрязнение атмосферы, и еще они уничтожают плодородный слой нашей земли", - объяснила Крамаренко.

Почему некоторые грунты могут быть "законсервированы"

Чиновница подчеркнула, что в будущем "такие деградированные почвы долгое время нельзя будет использовать для сельскохозяйственного производства", поскольку они не будут давать урожай.

"То есть они будут законсервированы", - уточнила представитель правительства.

Она отметила, что без специальных исследований трудно сказать - на какой именно период грунты могут быть "законсервированы".

"Сейчас, без исследования этих территорий, мы не можем сказать, на какое время мы можем отложить их использование. После деоккупации и разминирования мы проведем исследования, которые позволят понять, какие почвы восстановятся достаточно быстро, а какие придется законсервировать. Сейчас на этот вопрос ответить сложно", - подытожила Крамаренко.

Напомним, ранее мы рассказывали, что экологическая составляющая является одним из главных условий восстановления Украины.

Читайте также, как глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэкологии Экологическая катастрофа Война в Украине
NEWS
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники
DAILY
Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Россия наступает в Курской области и на Донбассе. Есть ли риск обвала фронта для ВСУ