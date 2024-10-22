Часть грунтов после войны некоторое время будет законсервирована, - Минсреды
В Украине зафиксировано уже более 6 тысяч случаев ущерба окружающей среде, причиненного вооруженной агрессией РФ. Речь идет о загрязнении грунтов, вод, атмосферного воздуха и т.п.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.
Как война вредит грунтам
По словам эксперта, нанесенный окружающей среде Украины во время войны вред составляет более 2,6 триллиона гривен. Из них 1 трлн грн - загрязнение почвы (грунтов).
Тяжелые металлы, такие как ртуть и свинец, входят в состав соединений, которые используют для детонации взрывчатых веществ. Количественно самые важные соединения в обычных боеприпасах - взрывчатые вещества. Это тротил, октоген, сера, гексоген и тетрил. Все они несут угрозу здоровью людей", - рассказала заместитель министра.
В то же время она заметила, что наибольший ущерб наносят ракеты.
"Их топливо отравляет почву и воду, провоцирует химическое загрязнение окружающей среды. Пожары влекут за собой выбросы в воздух, загрязнение атмосферы, и еще они уничтожают плодородный слой нашей земли", - объяснила Крамаренко.
Почему некоторые грунты могут быть "законсервированы"
Чиновница подчеркнула, что в будущем "такие деградированные почвы долгое время нельзя будет использовать для сельскохозяйственного производства", поскольку они не будут давать урожай.
"То есть они будут законсервированы", - уточнила представитель правительства.
Она отметила, что без специальных исследований трудно сказать - на какой именно период грунты могут быть "законсервированы".
"Сейчас, без исследования этих территорий, мы не можем сказать, на какое время мы можем отложить их использование. После деоккупации и разминирования мы проведем исследования, которые позволят понять, какие почвы восстановятся достаточно быстро, а какие придется законсервировать. Сейчас на этот вопрос ответить сложно", - подытожила Крамаренко.
Напомним, ранее мы рассказывали, что экологическая составляющая является одним из главных условий восстановления Украины.
Читайте также, как глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.