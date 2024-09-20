На полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться 100 лет, - ООН

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказала помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро Программы развития ООН (ПРООН) Шоко Нода в интервью "Интерфакс-Украина" .

"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные, особенно учитывая непрерывный характер конфликта и загрязнения", - сказала Нода.

Она отметила, что ПРООН в сотрудничестве с техническими партнерами и национальными органами власти изучает использование беспилотников, технических служебных собак и других инновационных технологий гуманитарного разминирования.

По словам представительницы ООН, недавние испытания инновационных методов обнаружения мин, организованные ПРООН в Украине, показали обнадеживающие перспективы в методах обнаружения наземных мин и взрывоопасных пережитков войны.

Так, инновационные команды достигли результатов в 78% при обнаружении предметов на поверхности, около 70% - при обнаружении металлических и закопанных предметов и 62% - при обнаружении пластиковых предметов.

Нода также рассказала, что сейчас идет работа с национальными органами власти над привлечением собак к операциям по разминированию, а ПРООН, Консультативная группа по разминированию (MAG), организация по дрессировке животных APOPO и другие международные партнеры поддержали открытие нового кинологического центра.

По ее словам, натренированные собаки могут обследовать до 1,5 тысячи квадратных метров территории ежедневно, что до 75 раз быстрее человека.