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На полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться 100 лет, - ООН

Пятница 20 сентября 2024 22:32
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На полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться 100 лет, - ООН Фото: на полное разминирование Украины традиционными методами может понадобиться 100 лет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На полное разминирование территории Украины традиционными методами может потребоваться сотня лет. Однако инновационные технологии помогут значительно ускорить этот процесс.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала помощница Генерального секретаря ООН и директор Кризисного бюро Программы развития ООН (ПРООН) Шоко Нода в интервью "Интерфакс-Украина".

"При условии постоянных усилий и усовершенствования технологий значительного прогресса можно достичь за несколько лет, но с помощью традиционных методов разминирования может потребоваться сотня лет, чтобы полностью очистить и сертифицировать все пострадавшие регионы как безопасные, особенно учитывая непрерывный характер конфликта и загрязнения", - сказала Нода.

Она отметила, что ПРООН в сотрудничестве с техническими партнерами и национальными органами власти изучает использование беспилотников, технических служебных собак и других инновационных технологий гуманитарного разминирования.

По словам представительницы ООН, недавние испытания инновационных методов обнаружения мин, организованные ПРООН в Украине, показали обнадеживающие перспективы в методах обнаружения наземных мин и взрывоопасных пережитков войны.

Так, инновационные команды достигли результатов в 78% при обнаружении предметов на поверхности, около 70% - при обнаружении металлических и закопанных предметов и 62% - при обнаружении пластиковых предметов.

Нода также рассказала, что сейчас идет работа с национальными органами власти над привлечением собак к операциям по разминированию, а ПРООН, Консультативная группа по разминированию (MAG), организация по дрессировке животных APOPO и другие международные партнеры поддержали открытие нового кинологического центра.

По ее словам, натренированные собаки могут обследовать до 1,5 тысячи квадратных метров территории ежедневно, что до 75 раз быстрее человека.

Разминирование в Украине

В результате полномасштабной войны значительная часть территории Украины оказалась заминированной, но государственные службы постепенно проводят работы по ее очистке. Самая сложная ситуация остается в регионах, которые находятся под оккупацией РФ.

Добавим, в Украине был создан Корпус деминеров, который будет работать на деоккупированных территориях. Уже создано 1000 групп разминирования, в которые войдут 5000 специалистов.

Тем временем Европейский Союз же запустил новую гуманитарную программу по разминированию территории Украины, предоставив финансирование в размере 2 млн евро.

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