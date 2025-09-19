Второй в АПЛ. Ярмолюк показывает яркую статистику на старте сезона

Украинский полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк идет вторым в английской Премьер-лиге по важному статистическому показателю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DataMB .

Чем отличился Ярмолюк

Отечественный футболист - среди лучших в лиге по количеству совершенных перехватов мяча среди всех хавбеков.

С начала текущего сезона на счету 21-летнего игрока уже 22 таких успешных действия. Больше него перехватов совершил лишь Мойсес Кайседо из "Челси" - 23.

В топ-5 по этому показателю также Гранит Джака ("Сандерленд") - 21, Тайлер Адамс ("Борнмут") - 20 и Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест") - 19.

В текущем сезоне украинец провел за "Брентфорд" 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями пока не отметился, однако удачно действует при разрушении атак соперников.

Когда следующий матч

В 5-м туре АПЛ "Брентофорд" в субботу, 20 сентября сыграет на выезде против "Фулхэма".

В текущем сезоне команда стартовала не слишком удачно: имеет по одной победе и ничьей при двух поражениях в первых четырех матчах.

Сейчас "пчелы" с 4-мя очками находятся в турнирной таблице АПЛ на 12-й строчке.