Второй в АПЛ. Ярмолюк показывает яркую статистику на старте сезона

Брентфорд, Пятница 19 сентября 2025 15:10
Второй в АПЛ. Ярмолюк показывает яркую статистику на старте сезона Фото: Егор Ярмолюк (instagram.com/brentfordfc)
Автор: Андрей Костенко

Украинский полузащитник английского "Брентфорда" Егор Ярмолюк идет вторым в английской Премьер-лиге по важному статистическому показателю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DataMB.

Чем отличился Ярмолюк

Отечественный футболист - среди лучших в лиге по количеству совершенных перехватов мяча среди всех хавбеков.

С начала текущего сезона на счету 21-летнего игрока уже 22 таких успешных действия. Больше него перехватов совершил лишь Мойсес Кайседо из "Челси" - 23.

В топ-5 по этому показателю также Гранит Джака ("Сандерленд") - 21, Тайлер Адамс ("Борнмут") - 20 и Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест") - 19.

Второй в АПЛ. Ярмолюк показывает яркую статистику на старте сезона

В текущем сезоне украинец провел за "Брентфорд" 6 матчей во всех турнирах, результативными действиями пока не отметился, однако удачно действует при разрушении атак соперников.

Когда следующий матч

В 5-м туре АПЛ "Брентофорд" в субботу, 20 сентября сыграет на выезде против "Фулхэма".

В текущем сезоне команда стартовала не слишком удачно: имеет по одной победе и ничьей при двух поражениях в первых четырех матчах.

Сейчас "пчелы" с 4-мя очками находятся в турнирной таблице АПЛ на 12-й строчке.

Ранее мы сообщали, что Ярмолюк может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Также мы писали, что сборная Украины скатилась в обновленном рейтинге ФИФА.

